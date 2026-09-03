Bloomberg: Μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου επιστρέφουν στην ελίτ της Ευρώπης

Η επιστροφή ττου ελληνικού χρηματιστηρίου στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές δημιουργεί νέες προοπτικές για τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της χώρας, καθώς εννέα ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν στον δείκτη Stoxx Europe 600 από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη συμπίπτει με την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η επαναταξινόμηση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνει το διεθνές οικονομικό πρακτορείο Bloomberg, οι ελληνικές εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες, στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες από 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Η Ελλάδα είχε υποβαθμιστεί σε κατηγορία αναδυόμενης αγοράς κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, πριν από περίπου μία δεκαετία.

Οι εννέα ελληνικές εταιρείες

Στον Stoxx Europe 600 θα ενταχθούν τέσσερις ελληνικές τράπεζες και πέντε μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για τις: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Metlen Energy & Metals, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil Hellas, Jumbo.

Παράλληλα, οι τέσσερις τράπεζες θα συμπεριληφθούν και στον Euro Stoxx Banks Index.

Από την κρίση στην επιστροφή των επενδυτών

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντικός σταθμός στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και του χρηματιστηρίου μετά την πολυετή κρίση, αναφέει το Bloomberg.

Όπως επισημαίνεται, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, η εξυγίανση και ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος και η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα το 2023 έχουν συμβάλει στην επαναφορά της Ελλάδας στο επενδυτικό ραντάρ των διεθνών κεφαλαίων.

Ενδεικτική της μεταβολής είναι η πορεία του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, ο δείκτης έχει καταγράψει άνοδο 186%, έναντι αύξησης περίπου 52% για τον Stoxx Europe 600.

Η διαφορά αυτή κατατάσσει την ελληνική αγορά μεταξύ των ισχυρότερων αποδόσεων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Πάνω από 1,1 δισ. δολάρια οι πιθανές εισροές

Η ένταξη στον Stoxx Europe 600 αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις εισροές ξένων κεφαλαίων στις ελληνικές μετοχές, εκτιμά το διεθνές οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της JPMorgan, οι συνολικές εισροές στις εννέα ελληνικές μετοχές που θα ενταχθούν στον δείκτη εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 1,1 δισ. δολάρια.

Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει ήδη καταγράψει ισχυρές επιδόσεις μέσα στο 2026. Οι τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του ελληνικού δείκτη, έχουν αποτελέσει βασικό μοχλό της ανόδου, συμβάλλοντας σε συνολική αύξηση περίπου 25% για την αγορά κατά τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση από τα ιστορικά υψηλά. Σε αντίθεση με αρκετές ευρωπαϊκές αγορές που έχουν κινηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ μέσα στο 2026, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών παραμένει αρκετά χαμηλότερα από το προηγούμενο υψηλό του, το οποίο είχε καταγραφεί το 2007, πριν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση, αφήνει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο.

Μικρή αγορά σε έναν τεράστιο ευρωπαϊκό δείκτη

Παρά τη θεαματική ανάκαμψη, το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να αποτελεί μικρή αγορά σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του Stoxx Europe 600. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται περίπου στα 213 δισ. δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίηση του πανευρωπαϊκού δείκτη φτάνει περίπου τα 19 τρισ. δολάρια.

Στον Stoxx Europe 600 περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις της Ευρώπης, όπως η ASML και η HSBC. Σε επίπεδο χωρών, το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στον δείκτη έχει το Ηνωμένο Βασίλειο με 22%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία με 14%.

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