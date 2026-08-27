Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Κατοχύρωση κερδών - Οι μετοχές που πρωταγωνιστούν

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και αρχικά κινήθηκαν ήπια ανοδικά. Οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις και την καταγραφή νέων υψηλών 17 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.701,80 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.666,99 μονάδες (-0,75%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.061.164 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,82%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,91%), της Metlen (+0,85%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%) και της Aegean Airlines (+0,41%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-3,46%), της Lamda Development (-2,71%), της Alpha Bank (-2,58%), της Coca Cola HBC (-2,38%) και της Optima Bank (-2,24%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.441.563 και 5.769.587 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,11 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 31,96 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 73 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σπύρου (+9,70%) και Motor Oil (+3,91%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-4,14%) και ΕΥΔΑΠ (-3,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,4000 -1,14%

ALLWYN: 14,1500 -2,08%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,5800 -0,28%

CREDIABANK: 1,0100 -1,75%

METLEN: 49,8600 +0,85%

OPTIMA: 11,8000 -2,24%

ΤΙΤΑΝ: 53,3000 -0,09%

ALPHA BANK: 4,5300 -2,58%

AEGEAN AIRLINES: 12,2600 +0,41%

VIOHALCO: 17,0200 -1,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 47,1800 +0,81%

ΔΑΑ: 10,4400 -1,04%

ΔΕΗ: 23,6000 -0,42%

COCA COLA HBC: 53,3000 -2,38%

ΕΛΠΕ: 15,1500 -0,33%

ELVALHALCOR: 3,7600 -1,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,7800 -0,71%

ΕΥΔΑΠ: 12,2600 -3,46%

EUROBANK: 4,5880 -0,89%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4500 -2,71%

MOTOR OIL: 61,1000 +3,91%

JUMBO: 25,8400 -0,62%

ΟΛΠ: 40,1500 -0,37%

ΟΤΕ: 19,7100 -0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,1750 -1,60%

Πηγή: ΑΠΕ

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