Χρηματιστήριο: «Έσπασε» τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά από το 2009

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 2.701,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37% και φτάνοντας σε υψηλό 17 ετών.

Η αγορά ξεπέρασε για πρώτη φορά από το 2009 το επίπεδο των 2.700 μονάδων, με εβδομαδιαία άνοδο 0,80% και κέρδη 27,38% από την αρχή του έτους.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,958 εκατ. ευρώ με 33.092.122 μετοχές να διακινούνται, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,35%.

Οι μετοχές της Lamda Development, ΕΛΠΕ και Πειραιώς κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ η Alpha Bank, Allwyn και Coca Cola HBC σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Η Eurobank και η Alpha Bank παρουσίασαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με τη Eurobank να έχει και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών (37,61 εκατ. ευρώ). Snapshot powered by AI

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.700 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.701,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,37%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο της 6ης Νοεμβρίου 2026 (2.701,42 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.707,31 μονάδες (+0,59%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 0,80%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 27,38%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,958 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.092.122 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,95%), των ΕΛΠΕ (+2,05%), της Πειραιώς (+1,44%), της Κύπρου (+1,25%), της Eurobank (+1,20%) και της Jumbo (+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,22%), της Allwyn (-1,10%), της Coca Cola HBC (-0,94%) και της CrediaBank (-0,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Βank διακινώντας 8.018.207 και 6.457.039 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 37,61 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 34,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 48 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ (+3,12%) και Άβαξ (+2,97%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Moda Bango (-10,00%) και Mermeren (-6,96%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,4000 +0,97%

ALLWYN: 13,0100 -1,10%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,5000 +1,25%

CREDIABANK: 0,9890 -0,80%

METLEN: 48,4600 +0,17%

OPTIMA: 11,9000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 54,5000 +1,02%

ALPHA BANK: 4,6920 -1,22%

AEGEAN AIRLINES: 12,0700 -0,25%

VIOHALCO: 17,3800 -0,57%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,5200 -0,27%

ΔΑΑ: 10,4300 +0,68%

ΔΕΗ: 24,1400 -0,25%

COCA COLA HBC: 52,8000 -0,94%

ΕΛΠΕ: 15,9200 +2,05%

ELVALHALCOR: 3,7450 +0,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,5500 +1,01%

ΕΥΔΑΠ: 12,2800 +0,66%

EUROBANK: 4,7230 +1,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8000 +2,95%

MOTOR OIL: 63,1500 +0,56%

JUMBO: 26,9000 +1,05%

ΟΛΠ: 42,2000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,8200 +0,10%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,6000 +1,44%

Πηγή: ΑΠΕ

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