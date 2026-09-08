«Απόβαση» ναυτιλιακών εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο – Τρίτη εκπρόσωπος του κλάδου η Star Bulk

Την πρόβλεψη ότι μέσα σε λίγα χρόνια το ελληνικό χρηματιστήριο θα έχει τη δική του «ναυτιλιακή κοινότητα» με 5-10 εταιρείες του κλάδου, να εντάσσονται σταδιακά σε αυτό, έκανε ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, που διοργανώθηκε χτες, 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας στη Euronext Athens και τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα

Γεώργιος Καλούμενος

«Απόβαση» ναυτιλιακών εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο – Τρίτη εκπρόσωπος του κλάδου η Star Bulk
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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  • Η Star Bulk του Πέτρου Παππά έγινε η τρίτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, μετά τη Safe Bulkers και τη Seanergy Maritime.
  • Η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς για τη χρηματοδότηση νέων πλοίων και επενδύσεων.
  • Η Star Bulk ελέγχει στόλο 145 πλοίων με αποτίμηση περίπου 4,5 δισ. δολάρια και έχει κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. δολαρίων.
  • Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση εσόδων, EBITDA και καθαρών κερδών σε σύγκριση με το 2025.
  • Η παρουσία της Star Bulk και άλλων ναυτιλιακών στο Euronext Athens ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού χρηματιστηρίου ως διεθνές ναυτιλιακό χρηματιστηριακό κέντρο.
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Αυτά τα λόγια αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, όταν τα λέει ένας άνθρωπος που διοικεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου που είναι, αυτή τη στιγμή, εισηγμένη στον δείκτη Nasdaq του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της, η Star Bulk θα συμμετέχει ενεργά ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση και ανάπτυξή της φιλόδοξης στόχευσης της Euronext, να αναδείξει την Αθήνα σε ένα διεθνή επενδυτικό κόμβο και, ειδικότερα, σε ένα σημαντικό χρηματιστηριακό κέντρο για τη ναυτιλία.

Έτσι μία ακόμα ναυτιλιακή, η Star Bulk Carriers, ετοιμάζεται να διαβεί τις πύλες του ελληνικού χρηματιστηρίου μεγαλώνοντας την ναυτιλιακή… παροικία που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα στο Euronext Athens. Είχε προηγηθεί η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την παράλληλη διαπραγμάτευση ναυτιλιακής εταιρείας στην Αθήνα, και η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη, η οποία άντλησε πρόσφατα 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου.

Ενώ, λοιπόν, ο κλάδος δεν είχε, μέχρι πριν τρία περίπου χρόνια, καμία εκπροσώπηση στο εγχώριο χρηματιστήριο, σήμερα διαθέτει στους κόλπους του τρεις εταιρείες, αποδεικνύοντας ότι η διεθνοποίηση μέσω της Euronext, ανοίγει νέους διαύλους σε τομείς πολύ σημαντικούς, όπως η ελληνική ναυτιλία, που μην ξεχνάμε ότι εξακολουθεί να είναι από τις κυρίαρχες δυνάμεις παγκοσμίως.

Πάντως η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον διευθύνοντα σύμβουλο του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου Euronext, Stéphane Boujnah, που είχε αναφέρει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελκύσει και ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες.

Κεφάλαια 100 εκατ. με την IPO

Η Star Bulk Carriers επιδιώκει να αντλήσει μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και της παράλληλης εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο, έως 112,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρία διαθέτει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή τα 25,50 ευρώ, για τη χρηματοδότηση τριών νεότευκτων Kamsarmax και νέων επενδύσεων σε πλοία.

Πιο συγκεκριμένα από τα συνολικά κεφάλαια της προσφοράς, τα 56,8 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του υπόλοιπου του επενδυτικού προγράμματος ύψους 94,7 εκατ. ευρώ για τρία νεότευκτα Kamsarmax. Επιπλέον ποσό έως 48,1 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές επενδύσεις χωρίς η διοίκηση να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η περίοδος εγγραφών αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00, οπότε θα καθοριστεί και η τιμή διάθεσης. Ο διακανονισμός και η παράδοση των νέων μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να αρχίσει στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η Star Bulk ελέγχει 145 πλοία, αποτιμά τον στόλο της περίπου στα 4,5 δισ. δολάρια και καταγράφει κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την εταιρική παρουσίαση του Σεπτεμβρίου 2026.

Η δημόσια προσφορά έρχεται σε μία περίοδο ισχυρής ανάκαμψης των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα από ταξίδια αυξήθηκαν κατά 33,7%, στα 639 εκατ. δολάρια, το προσαρμοσμένο EBITDA υπερδιπλασιάστηκε, στα 299 εκατ. δολάρια, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 198 εκατ. δολάρια, από μόλις 5 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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