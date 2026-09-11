Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας - Ισχυρή άνοδος

Snapshot Ο Γεν Δείκτης του Χρητιστηρίου Ανών έκλεισε στις2.726,49 μονάδες το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009, με άνοδο 1,07%.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,20%, φτάνοντας σε νέο υψηλό 11 ετών, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap αυξήθηκε κατά 1,23%.

Η άνοδος στηρίχθηκε από τις τραπεζικές μετοχές και επιλεγμένους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, με σημαντικά κέρδη για Motor Oil, Τράπεζα Πειραιώς, Optima Bank, Alpha Bank και Σαράντης.

Παρά τις μικρές απώλειες σε μετοχές όπως η Viohalco, Allwyn και ΔΕΗ, η συνολική αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο.

Η αγορά αναμένει σημαντικές εισροές κεφαλαίων από την επικείμενη αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στις Αναπτυγμένες Αγορές και το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Με ισχυρή άνοδο και σε νέο υψηλό 17 ετών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές επικράτησαν στις τραπεζικές μετοχές και σε επιλεγμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,07% και έκλεισε στις 2.726,49 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από τον Νοέμβριο του 2009. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 326,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 41 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 1,23% και διαμορφώθηκε στις 7.004,52 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,20%, στις 3.271,23 μονάδες, καταγράφοντας νέο υψηλό 11 ετών. Στη βελτίωση του κλίματος συνέβαλαν οι προσδοκίες για την επικείμενη αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στις Αναπτυγμένες Αγορές, καθώς και το θετικότερο διεθνές περιβάλλον

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η Motor Oil, με άνοδο 2,93% στα 66,70 ευρώ. Ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς με κέρδη 2,81% στα 10,80 ευρώ, η Optima Bank με άνοδο 2,66% στα 13,10 ευρώ, η Alpha Bank με 2,61% στα 4,91 ευρώ και η Σαράντης με 2,42% στα 12,70 ευρώ. Η Πειραιώς και η Alpha Bank κινήθηκαν σε νέα πολυετή υψηλά, ενώ η Optima Bank κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης παρουσίασε η Viohalco, η οποία υποχώρησε κατά 0,95% στα 16,60 ευρώ. Η Allwyn έχασε 0,91%, κλείνοντας στα 13,10 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 0,80% στα 24,66 ευρώ. Ακολούθησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με πτώση 0,57% στα 45,30 ευρώ, και η Quest Συμμετοχών, με απώλειες 0,53% στα 7,54 ευρώ. Παρά τις επιμέρους ρευστοποιήσεις, το συνολικό πρόσημο της αγοράς παρέμεινε σαφώς θετικό.

Στοιχεία αγοράς⁠-Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με άνοδο 0,9% ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης, συμπληρώνοντας οκτώ διαδοχικά ανοδικά πενθήμερα και εδραιώνοντας την παρουσία του πάνω από τις 2.700 μονάδες. Η ελληνική αγορά επέδειξε ανθεκτικότητα έναντι των διεθνών πιέσεων από την άνοδο του πετρελαίου, τις αποδόσεις των ομολόγων και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Καθοριστική παρέμεινε η συμβολή των τραπεζών, με αρκετούς τίτλους να καταγράφουν πολυετή ή ιστορικά υψηλά.

Για την επόμενη εβδομάδα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αναταξινόμηση της αγοράς και στο rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου, από το οποίο αναμένονται σημαντικές εισροές κεφαλαίων σε συγκεκριμένα ελληνικά blue chips.

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