Προειδοποίηση Κατς σε Ιράν: Επίθεση στο Ισραήλ θα «απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ από κάθε περιορισμό»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα «απελευθερώσει το Ισραήλ από κάθε υφιστάμενο περιορισμό» στις επιχειρήσεις του κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε εκδήλωση για το Ρος Ασανά στο υπουργείο Άμυνας, ο Κατς δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα πλήξουν «όλες τις εθνικές στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές» στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ο Κατς υποστήριξε ότι υπάρχουν «ενδείξεις» έντονης οικονομικής πίεσης στο ιρανικό καθεστώς, καθώς και φόβοι για εσωτερικές αναταραχές και κατάρρευση του καθεστώτος. Όπως είπε, οι παράγοντες αυτοί «θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε απελπισμένα βήματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική ηγεσία «γνωρίζει πολύ καλά» γιατί έχει αποφύγει να επιτεθεί στο Ισραήλ, μετά τις δύο ισραηλινές επιχειρήσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον Κατς, το Ιράν υπέστη σοβαρό πλήγμα, το πυρηνικό του πρόγραμμα καταστράφηκε, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε και κρίσιμες στρατηγικές δυνατότητες της χώρας υπέστησαν ζημιές.

Ο Κατς πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι «καλά προετοιμασμένο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, για κάθε ενδεχόμενο» και ότι οι IDF είναι έτοιμες να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να αιφνιδιαστεί και ότι η προειδοποίηση του Κατς είχε στόχο να «περιορίσει τις σκέψεις που περνούν από το μυαλό των εχθρών μας».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε απευθύνει αντίστοιχα σκληρό μήνυμα σε εκδήλωση για το Ρος Ασανά, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο αρχηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ.

«Το ιρανικό καθεστώς παραπαίει. Είναι πιο αδύναμο από ποτέ», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αγωνίζεται για τη ζωή του και είμαι πεπεισμένος για την ικανότητά μας να εξαλείψουμε αυτή την απειλή μια για πάντα. Αυτό σημαίνει την ανατροπή αυτού του καθεστώτος».

«Αυτή είναι η κύρια αποστολή που εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά μας, αλλά πλησιάζει», πρόσθεσε. «Δεν είναι αδύνατη. Είναι μέσα στις δυνατότητές μας».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε:

«Δεν αποφεύγουν να μας επιτεθούν χωρίς λόγο. Επιτίθενται σε όλους, μόνο όχι σε εμάς. Γνωρίζουν τη δύναμή μας, την ισχύ της απάντησής μας και την αποφασιστικότητά μας».

Και κατέληξε με μια σαφή προειδοποίηση προς τους αντιπάλους του Ισραήλ: «Λέω στους εχθρούς μας: Μην τα βάζετε μαζί μας».

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