Reuters: Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατού στα Στενά του Ορμούζ

Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Reuters: Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατού στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.
  • Η χώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.
  • Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας διέψευσε αναφορές ότι η Σεούλ δεν έχει παράσχει βοήθεια.
  • Οι συνομιλίες ασφάλειας μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει προς το παρόν.
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Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται η Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του προεδρικού Μεγάρου της Νότιας Κορέας, που επικαλείται το Reuters, η χώρα εξετάζει τις πρακτικές επιλογές – ακόμη και στρατιωτικά μέτρα- για τη στήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι «δεν είναι αληθείς» οι αναφορές ότι η Σεούλ δεν έχει παράσχει βοήθεια. Ωστόσο ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας «δεν προχωρούν προς το παρόν».

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