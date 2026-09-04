Reuters: Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατού στα Στενά του Ορμούζ
Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ
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- Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.
- Η χώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.
- Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας διέψευσε αναφορές ότι η Σεούλ δεν έχει παράσχει βοήθεια.
- Οι συνομιλίες ασφάλειας μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει προς το παρόν.
Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται η Νότια Κορέα.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του προεδρικού Μεγάρου της Νότιας Κορέας, που επικαλείται το Reuters, η χώρα εξετάζει τις πρακτικές επιλογές – ακόμη και στρατιωτικά μέτρα- για τη στήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.
Ο αξιωματούχος τόνισε ότι «δεν είναι αληθείς» οι αναφορές ότι η Σεούλ δεν έχει παράσχει βοήθεια. Ωστόσο ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας «δεν προχωρούν προς το παρόν».
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