Reuters: Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατού στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η χώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας διέψευσε αναφορές ότι η Σεούλ δεν έχει παράσχει βοήθεια.

Οι συνομιλίες ασφάλειας μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει προς το παρόν. Snapshot powered by AI

Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται η Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του προεδρικού Μεγάρου της Νότιας Κορέας, που επικαλείται το Reuters, η χώρα εξετάζει τις πρακτικές επιλογές – ακόμη και στρατιωτικά μέτρα- για τη στήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι «δεν είναι αληθείς» οι αναφορές ότι η Σεούλ δεν έχει παράσχει βοήθεια. Ωστόσο ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας «δεν προχωρούν προς το παρόν».