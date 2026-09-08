Ιράν: Καταρρίφθηκε αμερικανικό drone πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς
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Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα τον στρατό, μεταδίδουν ότι καταρρίφθηκε αμερικανικό drone MQ-1 πάνω από την νότια λιμάνια πόλη Μπαντάρ Αμπάς.
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