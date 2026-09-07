Ερφάν Μιρζαέι: Εκτελέστηκε κρυφά 21χρονος Ιρανός ράπερ - «Εξαφάνισαν» τη σορό από την οικογένεια

Snapshot Ο 21χρονος Ιρανός ράπερ Ερφάν Μιρζαεΐ εκτελέστηκε κρυφά στις 6 Σεπτεμβρίου στη φυλακή Νταστγκέρντ του Ισφαχάν.

Κατηγορήθηκε για «μοχαρέμπε» (εχθρότητα κατά του Θεού) με βάση βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Η οικογένειά του προσπάθησε να αποτρέψει την εκτέλεση, αλλά ενημερώθηκε μόνο μετά και δέχθηκε απειλές για αποκάλυψη της υπόθεσης.

Ο Ερφάν υπέστη βασανιστήρια και σοβαρούς ξυλοδαρμούς κατά τη διάρκεια της κράτησής του, με εμφανή τραύματα στη σορό του μετά την εκτέλεση.

Η σορός του δεν παραδόθηκε στην οικογένεια και ετάφη σε χωριό της επαρχίας Φερεϊντάν για να αποτραπούν δημόσιες συγκεντρώσεις και κάλυψη από τα ΜΜΕ. Snapshot powered by AI

Ο Ερφάν Μιρζαέι, ένας 21χρονος ράπερ και νεαρός τραγουδιστής που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, εκτελέστηκε εν κρυπτώ την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στη φυλακή Νταστγκέρντ του Ισφαχάν.

Σύμφωνα με το IranWire, οι δυνάμεις ασφαλείας ισχυρίστηκαν ότι στο κινητό τηλέφωνο του Ερφάν εντοπίστηκαν βίντεο που απεικόνιζαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και μελών της πολιτοφυλακής Μπασίτζ. Κατηγορήθηκε για «μοχαρέμπε» (εχθρότητα κατά του Θεού) και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Οι οικείοι του προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκτέλεση και να σώσουν τη ζωή του, δηλώνοντας ότι καταβλήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά με την ελπίδα να ανασταλεί η ποινή. Τελικά, όμως, η οικογένεια ενημερώθηκε για την εκτέλεσή του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ δέχθηκαν και απειλές, ότι αν δημοσιοποιούσαν τη σύλληψή του, τις λεπτομέρειες της υπόθεσης ή τη θανατική ποινή, η εκτέλεση θα πραγματοποιούνταν αμέσως.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το IranWire, ο Ερφάν υπέστη σοβαρούς ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Κατά την παράδοση της σορού του, ήταν ορατά πολλαπλά σημάδια τραυματισμών στο πρόσωπο και το σώμα του.

Η σορός του Ερφάν δεν παραδόθηκε στην οικογένειά του μετά την εκτέλεση. Αντ’ αυτού, πράκτορες τη μετέφεραν στο χωριό Γκαργκάν της επαρχίας Φερεϊντάν, όπου και ετάφη τη Δευτέρα.

Οι αρχές απαγόρευσαν την ταφή του στο Ισφαχάν, προκειμένου να αποτρέψουν δημόσιες συγκεντρώσεις και την κάλυψη της κηδείας από τα ΜΜΕ.