ΗΠΑ: Κυρώσεις στο σύνολο του ιρανικού τομέα αερομεταφορών

Η αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε σήμερα στη μαύρη λίστα της το σύνολο του ιρανικού τομέα αερομεταφορών και απείλησε να επιβάλει κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν.

«Όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες» υπόκεινται πλέον σε οικονομικές κυρώσεις, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται το οικονομικό σκέλος του πολέμου της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης.

Οι κυριότερες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν Mahan Air και Iran Air βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με κυρώσεις. Στον κατάλογο αυτόν προστέθηκαν 27 αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγορεί τις ιρανικές αρχές ότι «χρησιμοποιούν τον αεροπορικό τομέα (…) προκειμένου να μεταφέρουν όπλα, προσωπικό και παράνομα εμπορεύματα».

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να αναστείλει τις εξαιρέσεις που σχετίζονται με τον αεροπορικό τομέα, για παράδειγμα εκείνη που επιτρέπει σε μη αμερικανικές εταιρείες να πετούν αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής στο Ιράν. Στο κύμα κυρώσεων που επιβλήθηκαν σήμερα συγκαταλέγονται δύο εταιρείες, η μία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η άλλη τουρκική, οι οποίες κατηγορούνται ότι λειτούργησαν ως «μεσάζοντες», προκειμένου να επιτρέψουν στη Mahan Air να παραλάβει τρία Boeing 777 «το καλοκαίρι του 2026».

«Υποσχεθήκαμε σφοδρά αντίποινα σε βάρος εκείνων που παράσχουν οικονομική βοήθεια στο ιρανικό καθεστώς», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε. «Τηρούμε αυτήν την υπόσχεση επιβάλλοντας κυρώσεις στις εταιρείες που συνεχίζουν να στηρίζουν τη Mahan Air. Ας αποτελέσει αυτό προειδοποίηση σε όλους εκείνους που διατηρούν οικονομικές συναλλαγές με τις άλλες ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, όλες τους υπό καθεστώς κυρώσεων σήμερα: Διατρέχετε τον κίνδυνο να αποκλειστείτε από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», συνέχισε.

Οι αμερικανικές κυρώσεις λειτουργούν ως εμπάργκο, απαγορεύοντας σε αμερικανικές εταιρείες και πολίτες να πραγματοποιούν συναλλαγές με τους οργανισμούς που βρίσκονται στο στόχαστρο.

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