Φρικτά βασανιστήρια για δίδυμες Ιρανές: Σπασμένα πόδια, ξεριζωμένα μαλλιά - Στην αγχόνη η μία αδελφή

Snapshot Οι δίδυμες Ιρανές Ταρανέ και Ρομίνα Ραχίμι βασανίστηκαν με ξυλοδαρμούς, σπασμένα πόδια και ξερίζωμα μαλλιών μετά τη σύλληψή τους για συμμετοχή σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

Η 19χρονη Ταρανέ καταδικάστηκε σε θάνατο μετά από ομολογία που φέρεται να αποσπάστηκε υπό την απειλή βιασμού της αδελφής της, ενώ η Ρομίνα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη.

Η μητέρα τους ανέζησε για μήνες την τύχη των δύο κοριτσιών, τις οποίες βρήκε σε κακή κατάσταση και δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει.

Το Ιράν έχει εκτελέσει πάνω από 500 άτομα φέτος, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 29 διαδηλωτές και 16 γυναίκες, με εκατοντάδες ακόμα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θανατική ποινή.

Περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδίκασαν τις εκτελέσεις ως προσπάθεια καταστολής των διαφωνούντων. Snapshot powered by AI

Τον Ιανουάριο, οι 19χρονες δίδυμες Ιρανές Ταρανέ και Ρομίνα Ραχίμι βγήκαν στους δρόμους στη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς της χώρας τους.

Η Ταράνε και η Ρομίνα φοιτούσαν ακόμα στο λύκειο όταν συμμετείχαν μαζί με εκατομμύρια άλλους στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

Μέσα στη νύχτα, άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας εισέβαλαν, τη νύχτα, στο σπίτι τους στην Ισφαχάν, τις έδεσαν, τις κάλυψαν τα πρόσωπα με κουκούλες και τις πήραν μακριά.

Υπέστησαν ξυλοδαρμούς, κατάγματα στα πόδια και τους έβγαλαν τα μαλλιά ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Για τέσσερις μήνες η μητέρα τους, Μαρζιέ Νουρμοχαμάντι, τις αναζητούσε ανάμεσα σε δικαστήρια, φυλακές και νοσοκομεία. Όταν τις βρήκε δεν μπόρεσε να τις αναγνωρίσει...και έμαθε ότι η Ταράνε θα εκτελεστεί, αφού ομολόγησε τη συμμετοχή της στις διαδηλώσεις. Η Ρομίνα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών. Η μητέρα τους τις είδε για τελευταία φορά πριν από 5 μήνες όταν τις επισκέφθηκε στη φυλακή Dowlatabad, στο Ισφαχάν.

Iran, la storia di Taraneh e Romina Rahimi: le gemelle torturate per aver sfidato il regime e la condanna a morte https://t.co/Bohhn9HVaL — Open (@Open_gol) September 7, 2026

Η μητέρα ισχυρίζεται ότι η κόρη της ομολόγησε μόνο αφού οι φύλακες απείλησαν να βιάσουν τη Ρομίνα μπροστά της, αν δεν συμμορφωνόταν.

Το Ιράν έχει εκτελέσει περισσότερους από 500 ανθρώπους φέτος, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 29 ατόμων σε σχέση με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο.

Τουλάχιστον 16 γυναίκες ήταν μεταξύ των εκτελεσθέντων. Εκατοντάδες ακόμη διαδηλωτές είτε έχουν καταδικαστεί σε θάνατο είτε αντιμετωπίζουν κατηγορίες που θα μπορούσαν να επισύρουν τη θανατική ποινή, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 70 στο Ισφαχάν.

Τον περασμένο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 30 χώρες υπέγραψαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας τις εκτελέσεις των διαδηλωτών του Ιανουαρίου και περιγράφοντάς τες ως προσπάθεια φίμωσης των διαφωνούντων.