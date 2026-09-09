Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Η CENTCOM ανακοίνωσε την καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων

Snapshot Η CENTCOM κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά από δύο αποτυχημένες επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Το αμερικανικό πλοίο απέφυγε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους χωρίς τραυματισμούς και συνέχισε την περιπολία του.

Τα δεξαμενόπλοια που καταστράφηκαν θεωρούνται μέρος ενός δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και σχετιζόμενες οργανώσεις.

Η CENTCOM ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει μέσα να υπερασπιστεί τα συγκεκριμένα πλοία.

Παρόμοια επίθεση είχε πραγματοποιηθεί και στις 5 Σεπτεμβρίου, με καταστροφή τριών ιρανικών δεξαμενόπλοιων μετά από αποτυχημένη επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, μετά από δύο απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης κατά πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Ναυτικού μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), το αμερικανικό πλοίο απέφυγε και τις δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και συνέχισε την περιπολία του στην περιοχή, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού.

Σε απάντηση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τα δεξαμενόπλοια M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 και M/T Riesco στον Κόλπο του Ομάν, καθώς και το M/T Derya κοντά στο νησί Χαργκ.

Η CENTCOM υποστήριξε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα πλοία αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων» που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση, η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι το Ιράν «δεν διαθέτει μέσα για να υπερασπιστεί αυτά τα πλοία».

Ανάλογη επίθεση είχε σημειωθεί και στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM ανακοίνωσε την καταστροφή ακόμη τριών ιρανικών δεξαμενόπλοιων, μετά από αποτυχημένη, όπως ανέφερε, απόπειρα των Φρουρών της Επανάστασης να πλήξουν αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων.