ΗΠΑ: Πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλοια – Αναφορές για επιθέσεις κοντά σε Τζασκ και Χαργκ

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης ως απάντηση σε απόπειρα πυραυλικής επίθεσης κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν κοντά στα Τζασκ και Χαργκ, με το πλήρωμα να έχει εγκαταλείψει τα πλοία χωρίς τραυματισμούς.

Η επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων δεν είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με αναφορές της Wall Street Journal.

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την απόπειρα επίθεσης ή τα πλήγματα στα ιρανικά δεξαμενόπλοια. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι δεύτερο ιρανικό δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε κοντά στο Τζασκ. Νωρίτερα, το πρακτορείο Tasnim είχε αναφέρει ότι μικρό τάνκερ επλήγη από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χαργκ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από το πλήγμα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «πολλά» ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Όπως ανέφερε, τα πλήγματα αποτέλεσαν απάντηση σε απόπειρα πυραυλικής επίθεσης κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ιράν επιχείρησε τη Δευτέρα να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, χωρίς ωστόσο να πετύχει κάποιον στόχο.

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επισήμως τη συγκεκριμένη επίθεση.