Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 109 δολάρια το Brent με φόντο την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Η κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζει να πιέζει την αγορά ενέργειας, με το Brent να κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι και να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 13%.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 109 δολάρια το Brent με φόντο την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
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  • Το Brent πετρέλαιο κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο περίπου 13% αυτήν την εβδομάδα λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν.
  • Η σύγκρουση έχει προκαλέσει φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις διεθνείς ενεργειακές ροές.
  • Οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο.
  • Αμερικανικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.
  • Η ιρανική ηγεσία παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τη σύγκρουση παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος.
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Με άνοδο άνοιξαν την Παρασκευή οι αγορές της Ασίας για το πετρέλαιο, με το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, να κινείται προς τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας, το Brent βρισκόταν στα 108,627 δολάρια, ενισχυμένο κατά 0,93%, ενώ το αμερικανικό αργό κινούνταν στα 103,481 δολάρια, με άνοδο 0,98%.

Το Brent οδεύει παράλληλα για εβδομαδιαία άνοδο περίπου 13%, τη μεγαλύτερη από τα μέσα Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ενισχύει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα νευρικό, καθώς τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις στην περιοχή. Οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο και αμερικανικών εγκαταστάσεων σε γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ανώτατοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πως η σύγκρουση θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Από την άλλη πλευρά, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει, παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος.

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