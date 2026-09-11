Wall Street: Νέα πτώση στους δείκτες – Το πετρέλαιο και οι αποδόσεις των ομολόγων πιέζουν τις αγορές

Snapshot Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση την Πέμπτη λόγω ανησυχιών για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζοντας αρνητικά την αγορά.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινήθηκε κοντά στο 4,95%, αυξάνοντας την πίεση στις μετοχές.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,60%, ο Nasdaq με απώλειες 0,65% και ο S&P 500 μειώθηκε κατά 0,58%. Snapshot powered by AI

Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (10/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που προκαλείται από το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, ανησυχεί τους επενδυτές που ζητούν επίσης υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Το Brent ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε κοντά στο 4,95%, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις μετοχές.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 316,56 μονάδων (-0,60%), στις 52.064,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 171,62 μονάδων (-0,65%), στις 26.081,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 44,66 μονάδων (- 0,58%), στις 7.591,70 μονάδες.