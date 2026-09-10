Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

Snapshot Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρότεινε την επαναφορά της σχολικής στολής στην Ελλάδα, όπως ισχύει σε πολλά ευρωπαϊκά σχολεία.

Κάλεσε τις μαθήτριες να αποφεύγουν τις υπερβολές στην εμφάνιση κατά τις σχολικές ώρες.

Τόνισε ότι τα σχολεία δεν είναι χώροι επίδειξης μόδας ή νυχτερινής διασκέδασης.

Ενθάρρυνε τους μαθητές να σεβαστούν τους εκπαιδευτικούς, που είναι εκεί για να τους βοηθήσουν.

Υπογράμμισε την αξία της εφηβείας και της νεότητας, προτρέποντας να απολαμβάνονται όπως είναι. Snapshot powered by AI

Την επαναφορά της σχολικής στολής στην Ελλάδα πρότεινε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αρχικά, η κ. Λατινοπούλου ευχήθηκε «καλή αρχή» στους μαθητές που επιστρέφουν την Παρασκευή στα θρανία και στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία να καθιερωθεί και στην Ελλάδα η σχολική στολή.

«Θα ήθελα πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολλέγια, και μάλιστα και πολύ ωραίες στολές» είπε η κ. Λατινοπούλου.

Απευθυνόμενη ειδικότερα στις μαθήτριες, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε ότι «τα σχολεία δεν είναι ούτε πασαρέλα ούτε μπουζούκια» και τις προέτρεψε να αποφεύγουν την υπερβολικά έντονη εμφάνιση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

«Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα-τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ, αλλά κρατήστε τα για μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα ή το βράδυ, όταν θα βγείτε με την παρέα σας», είπε.

«Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία, τα νιάτα και την ομορφιά σας, όπως είστε, γιατί αυτά τα χρόνια δεν γυρίζουν πίσω», σημείωσε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού προς τους εκπαιδευτικούς: «Να μην ξεχνάτε: σεβασμός στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν».

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https://www.instagram.com/p/DdGxzTMufv-/

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