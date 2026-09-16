Διακοπές νερού την Τετάρτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΒΟΥΛΑ
Λεωφ. Καραμανλή Κων. και Σαπφούς
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Αδελφών Κυπραίου και Γαίας
- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Λευκωσίας και Αναγεννήσεως
- ΠΕΡΑΜΑ
Ιουστινιανού και 25ης Μαρτίου
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