Θάνατος Μαζωνάκη: Η ώρα της απόφασης για Θεοδωρόπουλο και Γάκα – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Η γιατρός παρέμεινε σχεδόν οκτώ ώρες ενώπιον του ανακριτή, ενώ στη συνέχεια απολογήθηκε και ο σύζυγός της. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και έδωσαν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Θάνατος Μαζωνάκη: Η ώρα της απόφασης για Θεοδωρόπουλο και Γάκα – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους
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  • Η γιατρός και ο σύζυγός της αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα στο ιατρείο.
  • Η γιατρός υποστήριξε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή μετά τις 16:00 και αρνήθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ.
  • Ο σύζυγος της γιατρού δήλωσε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί πριν τις 16:00 και ότι βρισκόταν με πελάτη εκείνη την ώρα, ενώ αρνήθηκε συμμετοχή σε πλασμαφαίρεση.
  • Μετά τις απολογίες, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μαζί με τον ανακριτή θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.
  • Το βασικό ζήτημα είναι αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
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Μετά την ολοκλήρωση και των απολογιών της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού με τον ανακριτή η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η γιατρός παρέμεινε για σχεδόν οκτώ ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή, όπου απολογήθηκε για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, την οποία αρνείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι όλα έγιναν νόμιμα και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 16:00, επιχειρώντας να αντικρούσει το ενδεχόμενο να μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Φέρεται επίσης να ανέφερε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τον τραγουδιστή, ενώ απέδωσε τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στις καταθέσεις της στον πανικό που, όπως είπε, επικράτησε εκείνες τις στιγμές.

Αδιαθεσία μετά την απολογία

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η γιατρός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να ξαπλώσει σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Η απολογία του συζύγου της διακόπηκε προσωρινά, ενώ ο ίδιος και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στα δικαστήρια έφτασε και ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη, εμφανώς φορτισμένη, αρνήθηκε να μεταφερθεί.

Τι υποστήριξε ο γιατρός

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία του Ηλία Θεοδωρόπουλουυ, ο οποίος επίσης αρνήθηκε την κατηγορία. Η απολογία του ολοκληρώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί πριν από τις 16:00 στο ιατρείο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην πλασμαφαίρεση. Φέρεται να κατέθεσε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με δικό του πελάτη και ότι ενημερώθηκε αργότερα, προκειμένου να βοηθήσει στις προσπάθειες αναζωογόνησης του τραγουδιστή.

Στον εισαγγελέα

Μετά τη ολοκλήρωση των δύο απολογιών, η διαδικασία πέρασε στο επόμενο στάδιο, καθώς περίπου στις 03:30 οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση, σε σχέση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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