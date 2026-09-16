ΗΠΑ: 103 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία λόγω των αμερικανικών περιορισμών στη ναυσιπλοΐα του Ιράν

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τους ελέγχους στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού του ιρανικού θαλάσσιου εμπορίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: 103 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία λόγω των αμερικανικών περιορισμών στη ναυσιπλοΐα του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η CENTCOM συνεχίζει τους ελέγχους στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν.
  • Έχουν αλλάξει πορεία 103 εμπορικά πλοία λόγω του αποκλεισμού, αριθμός αυξημένος κατά τέσσερα από την προηγούμενη εβδομάδα.
  • Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβλέπει την εφαρμογή των περιορισμών στο ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο.
  • Δεν παρέχονται λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία ή τα φορτία που μετέφεραν.
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Συνολικά 103 εμπορικά πλοία έχουν αλλάξει πορεία μέχρι στιγμής λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι συνεχίζει να επιβλέπει την εφαρμογή των περιορισμών στο ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο νέος απολογισμός είναι αυξημένος κατά τέσσερα πλοία σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση της Παρασκευής.

Η CENTCOM δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία ή για τα φορτία που μετέφεραν.

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