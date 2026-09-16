ΗΠΑ: 103 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία λόγω των αμερικανικών περιορισμών στη ναυσιπλοΐα του Ιράν

Snapshot Η CENTCOM συνεχίζει τους ελέγχους στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν.

Έχουν αλλάξει πορεία 103 εμπορικά πλοία λόγω του αποκλεισμού, αριθμός αυξημένος κατά τέσσερα από την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβλέπει την εφαρμογή των περιορισμών στο ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο.

Δεν παρέχονται λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία ή τα φορτία που μετέφεραν. Snapshot powered by AI

Συνολικά 103 εμπορικά πλοία έχουν αλλάξει πορεία μέχρι στιγμής λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι συνεχίζει να επιβλέπει την εφαρμογή των περιορισμών στο ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο νέος απολογισμός είναι αυξημένος κατά τέσσερα πλοία σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση της Παρασκευής.

Η CENTCOM δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία ή για τα φορτία που μετέφεραν.