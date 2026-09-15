Στιγμές τρόμου για επιβάτες πτήσης στο Ιράν: Η καμπίνα του αεροσκάφους άρχισε να διαλύεται

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες μιας πτήσης της Boeing 737 της Sepehran Airlines, καθώς το εσωτερικό του αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν άρχισε να διαλύεται έπειτα από βλάβη που προκλήθηκε στον κινητήρα κατά την απογείωση του από την πόλη Μασχάντ στο Ιράν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η βλάβη στον κινητήρα προκλήθηκε έπειτα από μια ζημιά στον τροχό, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να κηρύξει έκτακτη ανάγκη και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μασχάντ.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους καταγράφει τον πανικό που επικρατούσε. Σε αυτό, φαίνονται επιβάτες να φωνάζουν από αγωνία, καθώς το αεροσκάφος τρέμει και κομμάτια από την οροφή της καμπίνας ξεκολλούν και πέφτουν πάνω τους.

Δείτε βίντεο:

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση με προορισμό την πόλη Κερμάνσαχ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Μασχάντ. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.