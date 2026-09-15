Ασμάτογλου: Εάν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν 2 ευρώ

Snapshot Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν 1,97 ευρώ αν ξεκινούσε η διάθεσή του σήμερα, σε σύγκριση με 1,10 ευρώ πέρυσι.

Ο Γιώργος Ασμάτογλου προτείνει γενναία παρέμβαση από την κυβέρνηση με οριζόντια μείωση τιμών και πιθανή μείωση φόρων.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 30 λεπτά θα φέρει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,70 ευρώ.

Υπάρχει φόβος για ελλείψεις πετρελαίου λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, με πιθανή επιβολή δελτίου προμήθειας. Snapshot powered by AI

Εάν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αντί της 15ης Οκτωβρίου, η τιμή του θα ήταν 1,97 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 1,10 ευρώ, ανέφερε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων μιλώντας στο ACTION 24.

Απέναντι σε αυτή τη δραματική κατάσταση, ο κ. Ασμάτογλου προτείνει γενναία παρέμβαση από την κυβέρνηση σε οριζόντια μείωση, με ένα μείγμα μέτρων, ίσως και μείωσης φόρων, κατόπιν συνεννόησης με τις Βρυξέλλες.

Επισήμανε ότι και 30 λεπτά να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα φτάσει το 1,70 ευρώ.

Παράλληλα, εξέφρασε φόβο για ελλείψεις πετρελαίου, αν συνεχιστεί η κρίση στον Περσικό Κόλπο. Σε αυτό το ενδεχόμενο, άφησε το ενδεχόμενο επιβολής δελτίου προμήθειας πετρελαίου.

Αναλυτικά η παρέμβαση

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