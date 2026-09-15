Ραγδαίες εξελίξεις στη Γερμανία: Ακύρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη ο Μερτς

Snapshot Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ακύρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς απαιτείται η παρουσία του στο Βερολίνο.

Η εκλογική ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ και τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις έχουν προκαλέσει αμφιβολίες για το πολιτικό μέλλον του Μερτς.

Οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο θεωρούνται κρίσιμες για τη συνέχεια της καγκελαρίας του Μερτς.

Υπάρχουν φόβοι ότι το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία μπορεί να μην ξεπεράσει το όριο του 5%, γεγονός που έχει προκαλέσει εκκλήσεις για παραίτηση του Μερτς. Snapshot powered by AI

Η εκλογική ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ, τα καταστροφικά προσωπικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και τα λάθη στον ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου έχουν ήδη προκαλέσει σενάρια άδοξου φινάλε της καγκελαρίας του Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. «Σε αντίθεση με τα αρχικά σχέδια, ο καγκελάριος δεν θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, καθώς η παρουσία του στο Βερολίνο είναι απαραίτητη», αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ επικαλούμενες κυβερνητικές πηγές.

Ο Μερτς επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη γενική συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη Τετάρτη – τρεις ημέρες μετά τις εκλογές των κρατιδίων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Αυτές οι δύο εκλογές θεωρούνται κρίσιμες για το πολιτικό μέλλον του Καγκελαρίου.

Υπάρχουν φόβοι εντός του CDU ότι το κόμμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα μπορούσε να πέσει κάτω από το όριο του 5% την Κυριακή. Εσωτερικοί επικριτές έχουν απαιτήσει από τον Μερτς να παραιτηθεί στη συνέχεια.

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