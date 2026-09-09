Ο Φρίντριχ Μερτς ακύρωσε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ

Snapshot Η γερμανική κυβέρνηση ακύρωσε την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνομιλία επρόκειτο να αφορά την Ημέρα Μνήμης των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η ακύρωση δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα εργασιών και δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για τη συνομιλία.

Η απόφαση ήρθε μετά την ανάρτηση του Τραμπ που συγχαίρει το ακροδεξιό κόμμα AfD για την επιτυχία του στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Ο Φρίντριχ Μερτς αντιτίθεται σε ξένες παρεμβάσεις στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες και προεκλογικές εκστρατείες της Γερμανίας. Snapshot powered by AI

Η γερμανική κυβέρνηση ακύρωσε την προγραμματισμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα The Guardian, η συνομιλία επρόκειτο να αφορά την επικείμενη Ημέρα Μνήμης των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Επίσημος εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ακύρωση δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα εργασιών. Η απόφαση για την ακύρωση των συνομιλιών ελήφθη λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία συγχαίρει το AfD για την επιτυχία του στις εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε αυτή τη βραδιά ως σημαντική στιγμή και χρησιμοποίησε το ακρωνύμιο MGGA, που παραπέμπει στο προεκλογικό του σύνθημα «Να κάνουμε τη Γερμανία ξανά μεγάλη». «Ουάου! Το λαϊκιστικό κόμμα της Γερμανίας έζησε σήμερα μια πραγματικά μεγαλειώδη βραδιά. Επιτέλους βαρέθηκαν τους φρικτούς κανόνες και ρυθμίσεις για τη μετανάστευση, που έβλαψαν τόσο πολύ τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν σκοπεύουν να το ανεχτούν πια! MGGA!», έγραψε ο Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ωστόσο τόνισε ότι ο Φρίντριχ Μερτς αντιτίθεται σταθερά σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες και στις προεκλογικές εκστρατείες της χώρας.