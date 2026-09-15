Σφοδρό τροχαίο στη Λαμία: Στο νοσοκομείο οικογένεια με βρέφος μετά από σύγκρουση

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη νότια πλευρά της Λαμίας κοντά στο σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας» με πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων.

Το ατύχημα συνέβη υπό βροχόπτωση, με ολισθηρό οδόστρωμα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο γκρι όχημα επέβαινε οικογένεια με βρέφος, ενώ στο κόκκινο μόνο ο οδηγός, με όλους τους επιβαίνοντες να διακομίζονται στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχείρησαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για παροχή βοήθειας και διακομιδή τραυματιών.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ στη νότια πλευρά της Λαμίας, όταν δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στο ύψος του σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας».

Σύμφωνα με το tvstar.gr τα αυτοκίνητα κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Την ώρα της σύγκρουσης στην περιοχή επικρατούσε βροχόπτωση, κάνοντας το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο γκρι όχημα επέβαινε μια οικογένεια μαζί με το μωρό της, ενώ στο κόκκινο αυτοκίνητο βρισκόταν μόνο ο οδηγός. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους και το βρέφος, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

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