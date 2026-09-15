Αντίπαρος: Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημάρχου, Αναστάσιου Φαρούπου

Snapshot Η κηδεία του δημάρχου Αντιπάρου Αναστάσιου Φαρούπου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου παρουσία πλήθους κόσμου και πολιτικών προσώπων.

Η σορός του εκλιπόντος συνοδεύτηκε από πλωτά του Λιμενικού και πλοιάρια, με τα πλοία να εκπέμπουν συριγμούς σε ένδειξη πένθους και τιμής.

Στους επικήδειους λόγους αναδείχθηκε το ήθος, η αφοσίωση και ο αγαπητός χαρακτήρας του Δημάρχου.

Ο Αναστάσιος Φαρούπος σκοτώθηκε μετά από πτώση με μοτοσικλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε επί τόπου.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο νεκροταφείο Αντιπάρου μετά την εξόδιο ακολουθία. Snapshot powered by AI

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε σήμερα στην κηδεία του Δημάρχου της Αντιπάρου, Αναστάσιο Φαρούπο, η οποία τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 15/9 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, στο νησί των Κυκλάδων.

Πολίτες και πολιτικοί βρέθηκαν υπό βροχή στην εξόδιο ακολουθία, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρόν ήταν και ο υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης, οι βουλευτές Φ. Φόρτωμας, Κ. Μονογυιού και Μ. Καφούρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης, ο Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου κ. Β. Πετρόπουλος, καθώς και οι δήμαρχοι των νησιών Πάρου, Νάξου, Κύθνου, Σικίνου, πλήθος Αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων από τα νησιά των Κυκλάδων.

Συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που συνοδεία πλωτών του Λιμενικού Σώματος και πλοιαρίων, αφίχθη η σορός του εκλιπόντος στο λιμάνι της Αντιπάρου, με τα πλοία να εκπέμπουν παρατεταμένους συριγμούς σε ένδειξη πένθους και τιμής.

Στους επικήδειους λόγους ξεχώρισε το ήθος και η αφοσίωση του πρώην Δημάρχου στην υπηρέτηση του τόπου του, καθώς και ο ιδιαίτερα αγαπητός του χαρακτήρας, με σπάνιο χιούμορ και κατανόηση στον συνάνθρωπο.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, ακολούθησε η ταφή στο νεκροταφείο Αντιπάρου.

Ο Αναστάσιος Φαρούπος επέβαινε μόνος του σε μοτοσικλέτα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχό της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε επί τόπου.

ΠΗΓΗ: parianostypos.gr

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