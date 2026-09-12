Πέθανε ξαφνικά ο δήμαρχος της Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος - Αναφορές για τροχαίο

Θα διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημάρχου

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Πέθανε ξαφνικά ο δήμαρχος της Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος - Αναφορές για τροχαίο
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  • Ο δήμαρχος της Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, πέθανε σε τροχαίο το πρωί του Σαββάτου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του.
  • Δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα στο δυστύχημα και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα για τα ακριβή αίτια θανάτου.
  • Ο Αναστάσιος Φαρούπος ήταν δήμαρχος Αντιπάρου από το 2014, εκλεγμένος τρεις φορές, και είχε μακρά επαγγελματική εμπειρία ως λογιστής και υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών.
  • Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.
  • Γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965 και είχε εκπαιδευτεί σε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια στον τομέα της λογιστικής και δημόσιας διοίκησης.
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Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα της Αντιπάρου, καθώς ο δήμαρχος του νησιού, Αναστάσιος Φαρούπος, έχασε την ζωή του το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Φαρούπος επέστρεφε το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι του, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε από περαστικό πεσμένος στο έδαφος, δίπλα στο δίκυκλο σκούτερ που οδηγούσε.

Σύμφωνα με αναφορές φέρεται να έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Προς το παρών, δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα στο δυστύχημα.

Θα διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημάρχου.

Ποιος ήταν ο Αναστάσιος Φαρούπος

Ο Αναστάσιος Φαρούπος γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965.

Τελείωσε το 1982 το Λύκειο Πάρου και στη συνέχεια φοίτησε στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (τμήμα λογιστικής) του ΤΕΙ Ηρακλείου, όπου και αποφοίτησε το 1987.

Ακολούθως, το 1990, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 200 ωρών «Σύγχρονη Λογιστική Οργάνωση για Μ.Μ.Ε.», που οργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας.

Από το 1991 έως και το 2009 έλαβε μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια φορολογικού αντικειμένου του πανελλήνιου συλλόγου λογιστών και της πανελλήνιας ομοσπονδίας λογιστών, καθώς και σε σεμινάρια της σχολής υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

Από το Μάρτιο του 1993 έως και το Σεπτέμβριο του 2005 ήταν ιδιοκτήτης φοροτεχνικού γραφείου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2000 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2003 ήταν οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου.

Από τον Οκτώβριο του 2005 ήταν υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών.

Ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είχε άδεια υπογραφής ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και άδεια χρήσης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης.

Εξελέγη δήμαρχος Αντιπάρου τρεις φορές (2014, 2019, 2023).

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

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