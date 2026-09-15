Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 15/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 48 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί κερδίζουν 48 εκατ. ευρώ.
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- Στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot με έπαθλο 48 εκατομμύρια ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 264 είναι 5, 6, 10, 27, 42 και οι αριθμοί Eurojackpot 1 και 8.
- Το ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (15/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 48.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (264) για τα 48.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι:
5, 6, 10, 27, 42 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 8.
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