Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 15/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 48 εκατ. ευρώ

Snapshot Στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot με έπαθλο 48 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 264 είναι 5, 6, 10, 27, 42 και οι αριθμοί Eurojackpot 1 και 8.

Το ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (15/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 48.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (264) για τα 48.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι:

5, 6, 10, 27, 42 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 8.