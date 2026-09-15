Τρεις φάλαινες φυσητήρες καταγράφηκαν στα βαθιά νερά βόρεια της Ικαρίας - Δείτε φωτογραφίες

Μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή κατέγραψε το επιστημονικό πλήρωμα του σκάφους «Τρίτων» του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στα βαθιά νερά βόρεια της Ικαρίας, όπου παρατήρησαν για πρώτη φορά φέτος... τρεις φάλαινες φυσητήρες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται στη φύλαξη και έρευνα των ελληνικών θαλασσών και του Αιγαίου, έκανε γνωστή την είδηση με ανάρτησή της στο Facebook.

«Πρώτη ημέρα με φθινοπωρινό καιρό στο Αιγαίο και μαζί, η πρώτη καταγραφή φυσητήρων στα βαθιά νερά βόρεια της Ικαρίας, θυμίζοντάς μας ότι οι θάλασσες ανήκουν στους πραγματικούς κατοίκους τους, από τους μεγαλύτερους έως τους πιο μικρούς.

Η ανθρώπινη παρουσία λιγοστεύει μέρα με τη μέρα και το Αιγαίο επιστρέφει σταδιακά στους φυσικούς του ρυθμούς. Το πλήρωμα του "Τρίτωνα", όμως, παραμένει με το βλέμμα στραμμένο στις θάλασσες, καταγράφοντας τη θαλάσσια ζωή, αλλά και όλα όσα απειλούν την επιβίωσή της», τόνισε η μη κερδοσκοπική οργάνωση στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση:

Οι φάλαινες φυσητήρες (Physeter macrocephalus) είναι το μεγαλύτερο είδος οδοντοκήτους στον πλανήτη, με μήκος που φτάνει τα 16-18 μέτρα και βάρος έως και 50 τόνους.