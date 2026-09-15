Snapshot Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποιεί τη Δυτική Ευρώπη να επανεξετάσει τη στήριξή της στη διάδοση πυρηνικών όπλων.

Η Ρωσία στοχοποιεί τη Φινλανδία για τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής υπό γαλλική ηγεσία.

Η εκπρόσωπος καλεί τα κράτη του ΝΑΤΟ να μην προωθούν τη ρωσοφοβία εις βάρος της ασφάλειάς τους.

Η Ρωσία ζητά από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ρωσικές προειδοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία καλεί τους «θερμοκέφαλους» στη Δυτική Ευρώπη να το ξανασκεφτούν πριν υποστηρίξουν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε ενημέρωση στο περιθώριο του Διεθνούς Φεστιβάλ Νεολαίας.

«Θα συμβουλεύαμε αυτούς τους θερμοκέφαλους στη Δυτική Ευρώπη να κοιτάξουν πιο νηφάλια τον κόσμο γύρω τους και να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις μας», δήλωσε η Ρωσίδα διπλωμάτης, σχολιάζοντας την κίνηση της Φινλανδίας να συμμετάσχει σε μια προηγμένη πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής υπό γαλλική ηγεσία.

«Σε γενικότερο επίπεδο, θα έδινα την ίδια συμβουλή σε όλες τις πρωτεύουσες των χωρών του NATO που θέτουν τη ρωσοφοβία και τα ιδιοτελή συμφέροντα των πολιτικών τους πάνω από τα συμφέροντα ασφαλείας των ίδιων τους των χωρών», πρόσθεσε.

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