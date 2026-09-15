Η απρόσμενη αντίδραση του Τομ Κρουζ όταν χαρακτηρίστηκε ο «τελευταίος σταρ του σινεμά»

Snapshot Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε τον τίτλο του «τελευταίου σταρ του σινεμά» και τόνισε την ύπαρξη πολλών ταλαντούχων ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένου του Μπραντ Πιτ.

Ο Κρουζ ανέφερε ότι η τέχνη του κινηματογράφου μαθαίνεται μέσω συνεργασιών με έμπειρους τεχνίτες και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Οι Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ έχουν συνεργαστεί μόνο στην ταινία «Interview with the Vampire» του 1994.

Ο Κρουζ έχει υποστηρίξει δημόσια τον Μπραντ Πιτ, όπως φαίνεται από την παρουσία του στην πρεμιέρα της ταινίας F1 στο Λονδίνο το 2025. Snapshot powered by AI

Ο Τομ Κρουζ είχε μια μάλλον απρόσμενη αντίδραση όταν χαρακτηρίστηκε ως ο «τελευταίος κινηματογραφικός σταρ», φέρνοντας στη συζήτηση τον επί χρόνια φίλο του, Μπραντ Πιτ.

Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ μίλησε για την καριέρα του σε μια σπάνια και εκτενή συνέντευξη στο GQ, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον δημοσιογράφο Zach Baron, ο Κρουζ χαρακτηρίστηκε ως ο «τελευταίος σταρ του σινεμά». Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής του Top Gun διαφώνησε με αυτή την περιγραφή, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν και σήμερα πολλοί εξαιρετικοί ηθοποιοί και σταρ, ανάμεσά τους και ο 62χρονος Μπραντ Πιτ.

«Υπάρχουν πραγματικά πολύ ταλαντούχοι ηθοποιοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Ο Μπραντ Πιτ είναι σπουδαίος ηθοποιός, μεγάλος σταρ, έχει τρομερό χάρισμα, και υπάρχουν πολλοί, πολλοί ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπραντ Πιτ και ο Τομ Κρουζ / AP

Ο Τομ Κρουζ μίλησε επίσης για το πώς διαμορφώθηκε ως ηθοποιός και κινηματογραφιστής μέσα από τη συνεργασία του με ανθρώπους του χώρου από πολύ νεαρή ηλικία.

«Βρέθηκα στα γυρίσματα μαζί με σπουδαίους τεχνίτες όταν ήμουν ακόμη πολύ μικρός. Και δεν είναι απλώς κάτι που συνέβαινε το 1981. Είναι κάτι που περνά από γενιά σε γενιά. Όταν γυρίζεις ταινίες, μαθαίνεις από άλλους ανθρώπους και στη συνέχεια κάνεις αυτή τη γνώση δική σου. Όμως μαθαίνεις ότι το να δημιουργείς ταινίες είναι πραγματική τέχνη και δεξιότητα», είπε.

Η μοναδική ταινία στην οποία οι δύο σταρ του Χόλιγουντ έχουν συνεργαστεί στη μεγάλη οθόνη είναι το Interview with the Vampire του 1994.

Ο Τομ Κρουζ υποδύθηκε τον Γάλλο βρικόλακα Lestat de Lioncourt, ο οποίος παρασύρει τον Louis στις περιπέτειές του, ενώ ο Μπραντ Πιτ ενσάρκωσε τον Louis de Pointe du Lac, έναν άνδρα του 18ου αιώνα που μετατρέπεται σε βρικόλακα από τον Lestat.

Ο πρωταγωνιστής του «Mission: Impossible» έχει δείξει τη στήριξή του στον Μπραντ Πιτ όλα αυτά τα χρόνια, με χαρακτηριστική στιγμή την παρουσία του στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας F1 στο Λονδίνο, τον Ιούνιο του 2025.

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