Τεχνητή νοημοσύνη και πετρέλαιο έστειλαν στο «κόκκινο» τη Wall Street

Snapshot Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση την Τετάρτη, επηρεασμένο από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινήθηκε γύρω στο 5%, ενώ η τιμή του Brent πλησίασε τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 328,09 μονάδων (-0,63%) στις 52.093,11 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 204,84 μονάδες (-0,78%) στις 25.981,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση 34,25 μονάδων (-0,45%) στις 7.585,73 μονάδες. Snapshot powered by AI

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (15/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης., με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, αλλά και τις ανησυχίες γύρω από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε γύρω από το 5%, ενώ το Brent πλησίασε τα 109 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 328,09 μονάδων (-0,63%), στις 52.093,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 204,84 μονάδων (-0,78%), στις 25.981,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 34,25 μονάδων (-0,45%), στις 7.585,73 μονάδες.