Τεχνητή νοημοσύνη και πετρέλαιο έστειλαν στο «κόκκινο» τη Wall Street

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τεχνητή νοημοσύνη και πετρέλαιο έστειλαν στο «κόκκινο» τη Wall Street
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  • Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση την Τετάρτη, επηρεασμένο από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.
  • Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινήθηκε γύρω στο 5%, ενώ η τιμή του Brent πλησίασε τα 109 δολάρια το βαρέλι.
  • Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 328,09 μονάδων (-0,63%) στις 52.093,11 μονάδες.
  • Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 204,84 μονάδες (-0,78%) στις 25.981,57 μονάδες.
  • Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση 34,25 μονάδων (-0,45%) στις 7.585,73 μονάδες.
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Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (15/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης., με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, αλλά και τις ανησυχίες γύρω από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε γύρω από το 5%, ενώ το Brent πλησίασε τα 109 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 328,09 μονάδων (-0,63%), στις 52.093,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 204,84 μονάδων (-0,78%), στις 25.981,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 34,25 μονάδων (-0,45%), στις 7.585,73 μονάδες.

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