Υεμένη: Στο Συμβούλιο Ασφαλείας η κρίση στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Η Ελλάδα ζητά άμεση αποκλιμάκωση

Snapshot Η Ελλάδα προειδοποίησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη.

Η Ελλάδα καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι και ζήτησε άμεση και άνευ όρων παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η προέλαση των Χούθι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και η κατάληψη στρατηγικών σημείων απειλούν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και σοβαρές ζημιές σε ανθρωπιστικές υποδομές, με σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Υεμένης να χρειάζεται βοήθεια.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλείται να ενισχύσει την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και να στηρίξει την κυβέρνηση της Υεμένης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Snapshot powered by AI

Έκτακτη συνεδρίαση για την κατάσταση στην Υεμένη και ειδικότερα για την ασφάλεια στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το απόγευμα της Τρίτης, την ώρα που οι συγκρούσεις στην περιοχή κλιμακώνονται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται.

Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, με τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της χώρας στον ΟΗΕ, πρέσβη Αγλαΐα Μπαλτά, να προειδοποιεί ότι η στρατιωτική κλιμάκωση των Χούθι φέρνει την Υεμένη «στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας».

Η ελληνική πλευρά ζήτησε άμεση και άνευ όρων παύση της κλιμάκωσης και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης.

Ανησυχία για το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προέλαση των Χούθι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και στην κατάληψη του λιμανιού Αλ Μόχα, καθώς και των νησιών Μεγάλο και Μικρό Χανίς, κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η Αθήνα χαρακτήρισε τις εξελίξεις αυτές «επικίνδυνη καμπή για την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας», επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην Υεμένη, αλλά αγγίζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο.

Η κ. Μπαλτά σημείωσε ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν πλήξει και ελληνόκτητα πλοία και υπογράμμισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα διέλευσης από διεθνή στενά πρέπει να προστατεύονται πλήρως βάσει του διεθνούς δικαίου και της UNCLOS.

«Τα δικαιώματα διέλευσης μέσω διεθνών στενών δεν μπορούν να υπόκεινται σε παράνομους περιορισμούς, μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, τέλη ή προηγούμενες άδειες», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» και ζήτησε να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, με στόχο μια πολιτική λύση στην Υεμένη.

Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για νέα επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, οι εκτοπισμένοι έχουν φτάσει τους 93.864, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει 2.883 θύματα από τις 6 Αυγούστου.

Οι συγκρούσεις έχουν επηρεάσει περιοχές όπως το Άντεν, η Χοντέιντα, το Αμπιάν και η Ταΐζ, ενώ επτά υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές, τεθεί εκτός λειτουργίας ή πληγεί μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι η επιδείνωση των εχθροπραξιών στη δυτική ακτή έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Υεμένη και να περάσουν το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς το Τζιμπουτί.

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η επισιτιστική ανασφάλεια συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Υεμένης στον ΟΗΕ, Αμπντάλα Αλί Φαντέλ αλ-Σαάντι, υποστήριξε ότι η κλιμάκωση από τους Χούθι δεν αποτελεί πλέον μόνο εσωτερικό ζήτημα, αλλά απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα, τον ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο.

Παράλληλα κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να προχωρήσει πέρα από τις καταδίκες και να ενισχύσει την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, την αντιμετώπιση των δικτύων λαθρεμπορίου και χρηματοδότησης και τη στήριξη της κυβέρνησης της Υεμένης.