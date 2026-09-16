Φωκίδα: Νεκρός 72χρονος σε τροχαίο στο Κλήμα Δωρίδας – Τραυματίστηκαν σύζυγος και κόρη

Snapshot Ένας 72χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Κλήμα Δωρίδας όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό.

Στο όχημα επέβαιναν η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι τραυματίες και η σορός του 72χρονου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένας 72χρονος έχασε τη ζωή του και δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (15/9) στην περιοχή Κλήμα Δωρίδας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 72χρονος, με συνεπιβάτιδες τη σύζυγο και την κόρη του, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου και της Αστυνομίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένες η σύζυγος και η κόρη του οδηγού, ενώ ο 72χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

Τις δύο τραυματισμένες γυναίκες και τη σορό του άνδρα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

Με πληροφορίες από sinidisi.gr