Βανς: Ο πόλεμος με το Ιράν θα περάσει σε «πολύ διαφορετική φάση» τους επόμενους μήνες

Snapshot Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η πρώτη φάση του πολέμου με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί.

Κύριος στόχος των ΗΠΑ ήταν να πλήξουν το πυρηνικό πρόγραμμα και τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Η επόμενη φάση επικεντρώνεται στην αποτροπή ανασυγκρότησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ο Βανς εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα περάσει σε «πολύ διαφορετική φάση» μέσα στους επόμενους μήνες.

Το Ιράν συνεχίζει να στοχοποιεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, παρά τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Σε «πολύ διαφορετική φάση» αναμένεται να περάσει ο πόλεμος με το Ιράν μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Βανς υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η πρώτη φάση της σύγκρουσης έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Όπως είπε, οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο ήταν να πληγούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι συμβατικές στρατιωτικές του δυνατότητες και η ικανότητά του να προβάλλει ισχύ στην περιοχή.

«Και μετά, η δεύτερη φάση είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν αυτές τις δυνατότητες και να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παγκόσμια σταθερότητα», ανέφερε.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της σύγκρουσης, αλλά εκτίμησε ότι μέσα σε «μερικούς μήνες» η κατάσταση θα είναι αισθητά διαφορετική.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν συνεχίζει κατά διαστήματα να στοχοποιεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη παρά τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή.