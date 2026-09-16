ΗΠΑ: Στα 38 δισ. δολάρια ο λογαριασμός του πολέμου με το Ιράν – Τι δείχνουν τα στοιχεία της CBO

Η CBO υπολογίζει ότι το κόστος για τις ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 έως 3 δισ. δολάρια τον μήνα, ενώ προειδοποιεί για πίεση στα αποθέματα πυρομαχικών και στον πληθωρισμό.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Στα 38 δισ. δολάρια ο λογαριασμός του πολέμου με το Ιράν – Τι δείχνουν τα στοιχεία της CBO
ΚΟΣΜΟΣ
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  • κόστος του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν έχει φτάσει τα 38 δισ. δολάρια μέχρι τον Αύγουστο, με μηνιαία αύξηση 2 έως 3 δισ. δολάρια.
  • Η δαπάνη για πυρομαχικά ανέρχεται στα 21,7 δισ. δολάρια, ενώ τα αποθέματα πυραύλων έχουν μειωθεί σημαντικά από τον Ιούνιο του 2025.
  • Η CBO προειδοποιεί για πιέσεις στα αποθέματα πυρομαχικών και τον πληθωρισμό λόγω των διαταραχών στον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  • Ο δείκτης πληθωρισμού PCE για το πρώτο τρίμηνο του 2027 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, με ανάλογη άνοδο στον δομικό πληθωρισμό.
  • Η αυξημένη πληθωριστική πίεση μπορεί να προκαλέσει αύξηση του κόστους δανεισμού για την αμερικανική οικονομία.
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Στα 38 δισ. δολάρια ανεβάζει η υπηρεσία προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ το κόστος του πολέμου με το Ιράν από την έναρξή του μέχρι και τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την CBO, ακόμη και αν η ένταση των επιχειρήσεων περιοριστεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά περίπου 2 δισ. δολάρια τον μήνα. Αντίθετα, σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης, το μηνιαίο κόστος μπορεί να φτάσει τα 3 δισ. δολάρια.

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται τα πυρομαχικά και ο στρατιωτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, αλλά και το αυξημένο κόστος καυσίμων για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

21,7 δισ. δολάρια μόνο για πυρομαχικά

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το κόστος αναπλήρωσης των πυρομαχικών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Η CBO εκτιμά ότι μόνο αυτή η δαπάνη θα φτάσει τα 21,7 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η υπηρεσία εκφράζει ανησυχία για τη μείωση των αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης. Με βάση τις δαπάνες και τις ποσότητες που έχουν αγοραστεί, εκτιμά ότι οι ΗΠΑ έχουν πιθανόν χρησιμοποιήσει από το μισό έως και τα δύο τρίτα των αποθεμάτων τους από τον Ιούνιο του 2025.

Το θέμα των ελλείψεων είχε επισημανθεί και σε έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει τους τελευταίους μήνες τις εκτιμήσεις περί προβλημάτων στα αποθέματα.

Η ανάλυση της CBO έγινε έπειτα από αίτημα Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου. Τον Ιούλιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είχε ανεβάσει το κόστος του πολέμου στα 37,5 δισ. δολάρια.

Επιπτώσεις και στον πληθωρισμό

Η CBO εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν επιβαρύνει μόνο τις στρατιωτικές δαπάνες, αλλά και την αμερικανική οικονομία συνολικά.

Οι διαταράξεις στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μετά και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, έχουν οδηγήσει την υπηρεσία σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για τον πληθωρισμό.

Με βάση τον δείκτη PCE, η πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο του 2027 αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, η εκτίμηση για τον δομικό πληθωρισμό αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η CBO προειδοποιεί ότι η αυξημένη πληθωριστική πίεση μπορεί να οδηγήσει και σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για την αμερικανική οικονομία.

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