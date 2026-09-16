ΗΠΑ: Σχέδιο για πώληση 40.000 βομβών στο Ισραήλ – Ανάμεσά τους 20.000 MK-84

Στο πακέτο των ΗΠΑ περιλαμβάνονται 20.000 βόμβες MK-84 βάρους περίπου ενός τόνου, ενώ η σχεδιαζόμενη πώληση έχει ήδη γνωστοποιηθεί ανεπίσημα στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Σχέδιο για πώληση 40.000 βομβών στο Ισραήλ – Ανάμεσά τους 20.000 MK-84
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ προχωρούν σε πώληση 40.000 βαρέων βομβών στο Ισραήλ, περιλαμβανομένων 20.000 MK-84 και 20.000 BLU-117, συνολικού κόστους 2,8 δισ. δολαρίων.
  • Η χρηματοδότηση της πώλησης θα γίνει μέσω του αμερικανικού προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.
  • Οι MK-84 θεωρούνται ισχυρά συμβατικά πυρομαχικά και η χρήση τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει ανησυχίες για απώλειες αμάχων.
  • Η πώληση έχει ήδη γνωστοποιηθεί ανεπίσημα στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου, όπου αναμένεται έντονη συζήτηση και αντιδράσεις, ιδιαίτερα από Δημοκρατικούς.
  • Η πώληση γίνεται εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και τις αυξανόμενες απώλειες αμάχων.
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Την προετοιμασία μιας από τις μεγαλύτερες πωλήσεις βαρέων βομβών προς το Ισραήλ των τελευταίων ετών προχωρά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post και της New York Times.

Το πακέτο φτάνει τα 2,8 δισ. δολάρια και περιλαμβάνει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, περίπου 907 κιλών η καθεμία: 20.000 MK-84 και 20.000 BLU-117. Προβλέπονται επίσης 20.000 διατρητικές κεφαλές I-2000. Η σχεδιαζόμενη πώληση έχει ήδη γνωστοποιηθεί ανεπίσημα στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου.

Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του αμερικανικού προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα για την αγορά των όπλων θα προέλθουν από τις ΗΠΑ.

Στο πακέτο 20.000 βόμβες MK-84

Οι MK-84 συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα συμβατικά πυρομαχικά του αμερικανικού οπλοστασίου. Το βάρος και η ισχύς τους έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ για τη χρήση τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αναστείλει το 2024 μία αποστολή βομβών αυτού του τύπου προς το Ισραήλ, επικαλούμενη ανησυχίες για τις απώλειες αμάχων. Η απόφαση ανατράπηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις λεπτομέρειες της νέας πώλησης. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στη Washington Post ότι οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία και ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει συμφωνίες που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Στο Κογκρέσο η επόμενη μάχη

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ προκαλεί μεγαλύτερες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κυρίως στους Δημοκρατικούς. Η προτεινόμενη πώληση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κογκρέσο, όπου ήδη υπάρχουν φωνές που ζητούν περιορισμό της στρατιωτικής βοήθειας.

Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

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