Καύσιμα: Με €200 εκατ. σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές σε βενζίνη και diesel η κυβέρνηση

Αναμονή για ρήτρα διαφυγής από τις Βρυξέλλες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση - Στο Μαξίμου περιμένουν να διαμορφωθεί μία πιο σαφής εικόνα για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία

Δημήτρης Κοτταρίδης

Καύσιμα: Με €200 εκατ. σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές σε βενζίνη και diesel η κυβέρνηση
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
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  • Η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των τιμών καυσίμων προκαλούν ανησυχία στην κυβέρνηση για την επιβάρυνση των νοικοκυριών.
  • Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και της βενζίνης προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα επιδότησης καυσίμων με διεύρυνση των κριτηρίων για να ωφεληθούν περισσότεροι πολίτες.
  • Στο απόθεμα υπάρχει ποσό περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ συζητείται και η δυνατότητα ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής.
  • Η οικονομική κατάσταση των πολιτών και η διαχείριση της κρίσης θα είναι καθοριστικά ζητήματα στις επερχόμενες εκλογές.
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H συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση και τα εφιαλτικά σενάρια που διαφαίνονται για τον χειμώνα έχουν σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση που αναζητά λύσεις για να περιοριστεί μία νέα, μεγάλη επιβάρυνση στα νοικοκυριά.

Με τα παγκόσμια αποθέματα καυσίμων να έχουν μειωθεί δραματικά και την κατάσταση στον Περσικό κόλπο να παραμένει χαοτική μετά και τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού στη Σαουδική Αραβία που μετέφερε πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, στο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως όλα όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό μπορεί να περάσουν σε δεύτερη μοίρα και πιθανά να μην έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Είναι χαρακτηριστικό πως το πετρέλαιο θέρμανσης που πέρσι είχε 1,10 ευρώ, φέτος θα κυμανθεί μεταξύ 1,80 και 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ η βενζίνη τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ το λίτρο. Σε πολύ υψηλά νούμερα προβλέπεται ότι θα κινηθεί και το φυσικό αέριο, κάτι που δημιουργεί εφιαλτικές προβλέψεις και για τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η πίεση αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη πολλά προβλήματα που δημιουργεί η ακρίβεια ακόμα και στα βασικά ήδη κατανάλωσης στα ελληνικά νοικοκυριά, κάτι που δεν είναι και τόσο ευχάριστο για μια κυβέρνηση και μάλιστα στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές.

Στο Μαξίμου περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες οπότε θα υπάρχει και μία πιο σαφής εικόνα για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία για να ανακοινώσουν συγκεκριμένα μέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα εξεταστεί η δυνατότητα να υπάρξει μία μεγαλύτερη επιδότηση απευθείας στην αντλία για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης ενώ θα πρέπει να αναμένουμε μεγαλύτερη επιδότηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άγνωστο είναι αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα των πρατηριούχων και αυτή η επιδότηση να δίνεται κατευθείαν στην αντλία, το σίγουρο όμως είναι πως θα υπάρξει διεύρυνση των κριτηρίων έτσι ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες.

Στόχος να δημιουργηθεί ανάχωμα

Στόχος, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα που θα περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης επισημαίνοντας πως η πολύ καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας και η συνετή πολιτική, που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια δίνει την δυνατότητα στην κυβέρνηση να μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια μέτρα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική πολιτική της χώρας.

Μέχρι τώρα στην κυβέρνηση από το… απόθεμα που υπάρχει μπορεί να διατεθεί ένα ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρίων, ποσό που για το μέγεθος της κρίσης φαίνεται μικρό. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου πάντως εκφράζουν την ελπίδα πως μπορεί να υπάρξει μία ρήτρα διαφυγής η οποία και θα ανακοινωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε νa βρεθούν και οι ανάλογοι πόροι χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Αυτό είναι κάτι πάντως που παραμένει σε ένα πολύ αρχικό στάδιο συζήτησης στις Βρυξέλλες.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν πως στις εκλογές όλα θα κριθούν από την πορεία της οικονομίας και την οικονομική κατάσταση που θα βρίσκονται οι πολίτες. Για αυτό και το βασικό δίλλημα που θα θέτουν τους επόμενους μήνες στο δρόμο για τις κάλπες θα είναι το ποιος θα μπορεί να διαχειριστεί όχι μόνο την παρούσα αλλά και μελλοντικές κρίσεις.

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