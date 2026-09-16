Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από σήμερα - Υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Μία ακόμη αλλαγή στη διόρθωση λαθών έρχεται από τις 18 Σεπτεμβρίου

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Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από σήμερα - Υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από 16 Σεπτεμβρίου, η διεκδίκηση ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» με έκτακτη χρησικτησία γίνεται μέσω πρακτικού διαμεσολάβησης με διαπιστευμένο νομικό διαμεσολαβητή.
  • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον δύο αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ακινήτου για να ξεκινήσει η διαδικασία διόρθωσης στο Κτηματολόγιο.
  • Από 18 Σεπτεμβρίου, οι διορθώσεις ορίων, εμβαδών και γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων γίνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «metavoles».
  • Οι γείτονες που επηρεάζονται από διορθώσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 30 ημερών και να προσφύγουν μέσω κτηματολογικού δικαστή.
  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με κωδικούς taxisnet και περιλαμβάνει ελέγχους πληρότητας και ορθότητας από το Κτηματολόγιο πριν την έκδοση απόφασης.
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Αλλαγές έρχονται από σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο Κτηματολόγιο σχετικά με όσους διεκδικούν κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα που έχουν καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Παράλληλα, από τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινά νέα διαδικασία στη διόρθωση ορίων, εμβαδών και γεωμετρικών στοιχείων, η οποία θα γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω του «metavoles».

Σχετικά με τα «αγνώστου ιδιοκτήτη για τα οποία ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έκτακτη χρησικτησία, η κτηματολογική εγγραφή θα μπορεί να διορθωθεί μέσω πρακτικού διαμεσολάβησης. Πρακτικά καθιερώνεται μία νέα διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης για να αποδείξει την 20ετή νομή του ακινήτου, προσκομίζοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

Τι προβλέπεται

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», ο ενδιαφερόμενος, αφού επιλέξει διαπιστευμένο κτηματολογικό διαμεσολαβητή (νομικό), καλείται να προσκομίσει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω στοιχεία που υποδεικνύουν κυριότητα: αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης στο όνομά του, μισθωτήρια όπου εμφανίζεται ως εκμισθωτής, αποδείξεις είσπραξης μισθωμάτων, δηλώσεις σε δημόσιες ή φορολογικές αρχές (π.χ. Ε9), οικοδομική άδεια στο όνομά του, κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συνταχθεί τουλάχιστον προ 20 ετών με βεβαία χρονολογία αλλά και τοπογραφικά διαγράμματα βεβαίας χρονολογίας, ιδίως όταν είναι προσαρτημένα σε παλαιούς τίτλους, οικοδομικές άδειες ή συμβολαιογραφικές πράξεις.

Με τη σειρά του, ο διαμεσολαβητής θα συντάξει το φύλλο στοιχείων το οποίο ο ενάγων θα καταθέσει στο Κτηματολόγιο. Η καταχώριση ολοκληρώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μετά την καταχώριση του φύλλου βασικών στοιχείων πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες πριν γίνει η πρόσκληση για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία.

Στην περίπτωση που εναγόμενο είναι το Ελληνικό Δημόσιο, η συμμετοχή του στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία είναι υποχρεωτική. Αν οι υπηρεσίες του δεν στείλουν εγκαίρως έγγραφο περί προβολής δικαιωμάτων, τότε θεωρείται ότι δεν θα προβάλει δικαιώματα στο επίμαχο ακίνητο. Αν το Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα, μπορεί να δηλώσει ότι δεν αντιλέγει στη διόρθωση. Το πρακτικό κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και στη συνέχεια καταχωρίζεται αμελλητί στο Κτηματολόγιο. Στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται ως αιτία κτήσης: «έκτακτη χρησικτησία».

Διορθώσεις

Η έτερη διαδικασία που έρχεται για τους ιδιοκτήτες στις 18 Σεπτεμβρίου αφορά στη δυνατότητα να προχωρούν στη διόρθωση των ακινήτων που έχουν λάθη σε εμβαδόν, όρια, σχήμα και θέση και δημιουργούσαν σειρά προβλημάτων σε αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις και γονικές παροχές. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «metavoles» και αφορά σε περισσότερες από 11.500 εκκρεμείς υποθέσεις αποκλίσεων γεωμετρικών στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, έπειτα ο μηχανικός να εισάγει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και το Κτηματολόγιο ακολούθως να εξετάζει το αίτημα και να εκδίδει την απόφαση.

Σε περίπτωση που η διόρθωση επηρεάζει όμορες ιδιοκτησίες, οι γείτονες θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση, ενώ θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Μάλιστα, θα μπορούν μέσω του κτηματολογικού δικαστή να προχωρούν σε προσφυγές.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία προβλέπει τα εξής βήματα:

Η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς taxisnet στη σελίδα metavoles.ktimatologio.gr.

Αφού ο ενδιαφερόμενος καταγράψει τα στοιχεία, με την υποβολή της, η αίτηση θα πρωτοκολλείται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου και θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό του σύστημα καθώς και στα κτηματολογικά βιβλία/φύλλα των ακινήτων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη ζητούμενη διόρθωση.

Την ηλεκτρονική υποβολή θα μπορεί να αναλάβει και μηχανικός εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη και έχει αναλάβει τη σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, δηλαδή του τεχνικού εγγράφου που αποτυπώνει τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει στον κτηματολογικό χάρτη. Για το διάγραμμα θα εκδίδεται Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ).Μετά την υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα θα πραγματοποιεί ελέγχους πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν. Αντιρρήσεις και προσφυγές

Σε περιπτώσεις που οι διορθώσεις επηρεάζουν όμορες ιδιοκτησίες, θα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το αίτημά του στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες εντός 20 ημερών από την υποβολή του. Με τη σειρά τους, θα διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση για να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αντίρρησή τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η αντίρρηση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και μπορεί να συνοδεύεται από τεχνικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Για την πρόοδο της αντίρρησης, θα λαμβάνουν σχετικές ενημερώσεις μέσω email.

Εάν η αίτηση διόρθωσης γίνει δεκτή, ο επηρεαζόμενος γείτονας που είχε υποβάλει εμπρόθεσμη και αιτιολογημένη αντίρρηση μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης. Αντίστοιχα και ο αιτών έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόρριψης του αιτήματος διόρθωσης εντός 30 ημερών. Το Κτηματολόγιο σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχει δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης.

Με πληροφορίες από τον Ελεύθερο Τύπο

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