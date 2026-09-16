Λας Βέγκας: Πυροβόλησε την κόρη της και αυτοκτόνησε - Κοκτέιλ ουσιών στο αίμα της 11χρονης

Η 11χρονη Άντι βρέθηκε φορώντας τις πιτζάμες της, με ένα μαξιλάρι να καλύπτει το πρόσωπό της

Ανθή Κουρεντζή

Λας Βέγκας: Πυροβόλησε την κόρη της και αυτοκτόνησε - Κοκτέιλ ουσιών στο αίμα της 11χρονης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μητέρα πυροβόλησε την 11χρονη κόρη της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας.
  • Στον οργανισμό της κόρης βρέθηκε συνδυασμός πολλών φαρμακευτικών ουσιών, όπως κουετιαπίνη και λοραζεπάμη.
  • Στο δωμάτιο βρέθηκε σημείωμα αυτοκτονίας και καραμέλες με κάνναβη μαζί με συνταγογραφούμενα φάρμακα.
  • Η αιτία θανάτου και των δύο ήταν τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.
  • Η μητέρα είχε επίσης στον οργανισμό της αρκετές φαρμακευτικές ουσίες κατά το θάνατό της.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την διπλή τραγωδία στο Λας Βέγκας, όπου μητέρα φέρεται να δολοφόνησε την 11χρονη κόρη της σε δωμάτιο ξενοδοχείο και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση στον οργανισμό της 11χρονης εντοπίστηκε συνδυασμός πολλών ουσιών, στοιχείο που πλέον αποτελεί μέρος της έρευνας για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της.

Η 11χρονη Άντι βρέθηκε φορώντας τις πιτζάμες της, με ένα μαξιλάρι να καλύπτει το πρόσωπό της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το παιδί βρισκόταν υπό την επήρεια ισχυρής φαρμακευτικής αγωγής πριν πυροβοληθεί από τη μητέρα του. Στο σημείο βρέθηκε επίσης σημείωμα αυτοκτονίας.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στο αίμα της ανήλικης αρκετές ουσίες, μεταξύ των οποίων κουετιαπίνη —αντιψυχωσικό που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής— καθώς και λοραζεπάμη, βενζοδιαζεπίνη που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του άγχους και της αϋπνίας.

Μητέρα και κόρη βρίσκονταν στο Λας Βέγκας για διαγωνισμό cheerleading. Ο έλεγχος των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από ειδοποίηση του πατέρα, καθώς δεν είχε νέα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν έξω από την πόρτα του δωματίου ένα σημείωμα που τους προειδοποιούσε να καλέσουν το 911, επειδή μέσα υπήρχαν «δύο νεκρά σώματα».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι στο δωμάτιο βρέθηκαν καραμέλες με κάνναβη, καθώς και μεγάλος αριθμός συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο όνομα της Tawnia McGeehan. Στον χώρο εντοπίστηκε ακόμη ένα πιστόλι Ruger.

Ως επίσημη αιτία θανάτου τόσο για την Tawnia όσο και για την Άντι καταγράφηκε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, και η Tawnia είχε στον οργανισμό της αρκετές φαρμακευτικές ουσίες τη στιγμή του θανάτου της.

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