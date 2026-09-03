Φρίκη στο Μεξικό: Δολοφόνησαν διάσημο μουσικό, την έγκυο σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

Ανάμεσα στα θύματα και η οικιακή βοηθός, ενώ ζωντανός εντοπίστηκε ο 6χρονος γιος του ζευγαριού

Μίλτος Τσεκούρας

Φρίκη στο Μεξικό: Δολοφόνησαν διάσημο μουσικό, την έγκυο σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους
ΚΟΣΜΟΣ
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Τέσσερις άνθρωποι δολοφονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Ατισαπάν, στην Πολιτεία του Μεξικού, κοντά στην πρωτεύουσα. Ανάμεσα στα θύματα είναι δύο γυναίκες, η μία από τις οποίες ήταν έγκυος, ένα κορίτσι μόλις τριών ετών και ο σύζυγος της εγκύου, Τζόναθαν Μελέντες, μουσικός, πληκτράς και ιδρυτικό μέλος του γνωστού συγκροτήματος Camilo Séptimo.

Οι Αρχές εντόπισαν το ζευγάρι δεμένο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οι δύο είχαν δεχθεί χαριστική βολή. Με χαριστική βολή είχε πυροβοληθεί και το 3χρονο κορίτσι. Η τέταρτη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στην πλάτη.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άνδρες. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ληστεία.

Ο 6χρονος γιος βρέθηκε ζωντανός

Ο Μελέντες και η οικογένειά του ζούσαν σε διαμέρισμα μέσα στο συγκρότημα κατοικιών Grand Viure, στην περιοχή Bosque Esmeralda, στον δήμο Ατισαπάν, βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού.

Στο διαμέρισμα οι Αρχές βρήκαν και τον δεύτερο γιο του ζευγαριού, ηλικίας έξι ετών, ζωντανό και χωρίς εμφανή τραύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί το παιδί δεν έγινε στόχος των δραστών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δολοφονήθηκαν.

Νεκρό βρέθηκε και το σκυλί της οικογένειας, το οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν δεμένο.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι δολοφονίες σημειώθηκαν μεταξύ 17:30 και 19:40 το απόγευμα της Τρίτης. Οι πρώτοι αστυνομικοί από το Ατισαπάν έφτασαν στο σημείο στις 23:50.

Η υπόθεση προκαλεί νέα αναστάτωση στο Μεξικό, όπου η βία και οι μαζικές δολοφονίες παραμένουν σοβαρό πρόβλημα.

Παρότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει κάνει λόγο το τελευταίο διάστημα για μείωση των ανθρωποκτονιών, περιστατικά στα οποία δολοφονούνται τρία ή περισσότερα άτομα εξακολουθούν να καταγράφονται στη χώρα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Causa en Común, από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2026 έχουν καταγραφεί 3.036 μαζικές δολοφονίες στο Μεξικό. Μόνο κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2026 καταγράφηκαν 60.

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