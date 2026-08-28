Μεξικό: Διασώθηκαν λιοντάρια, τίγρεις και άλλα ζώα κατά τη διάρκεια εφόδου για λαθρεμπόριο καυσίμων

Snapshot Οι μεξικανικές αρχές διέσωσαν 135 άγρια ζώα, μεταξύ των οποίων λιοντάρια, τίγρεις και βίσωνες, σε επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκαν 35 είδη απειλούμενα με εξαφάνιση, όπως πλατύρρινοι, ιαγουάροι και πρασινογάλανες παπαγάλοι.

Κατασχέθηκαν 68.000 λίτρα ντίζελ, όπλα, δεξαμενές και αντλίες, ενώ συνελήφθη ένα άτομο.

Οι επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων εντάθηκαν μετά την αποκάλυψη το 2025 κύκλωματος με εμπλοκή ανώτερων αξιωματικών και δημόσιων λειτουργών.

Η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του αντιναυάρχου Φερνάντο Φαρίας, που φέρεται να εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο και έχει διαφύγει στην Αργεντινή. Snapshot powered by AI

Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν λιοντάρια, τίγρεις, βίσωνες και άλλα άγρια ζώα, ανάμεσά τους κάποια που ανήκουν σε είδη προς εξαφάνιση, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης με στόχο κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων.

Συνολικά 135 ζώα, ανάμεσά τους αφρικανικά λιοντάρια, πίθηκοι, τίγρεις της Βεγγάλης, ύαινες, αμερικανικοί βίσωνες, χελώνες και μια καμήλα, εντοπίστηκαν σε ιδιοκτησία στην πολιτεία Ταμαουλίπας, η οποία συνορεύει με τις ΗΠΑ.

Ανάμεσά τους, βρέθηκαν και 35 είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως οι πλατύρρινοι (ή «μαϊμούδες του Νέου Κόσμου»), οι ιαγουάροι και κατηγορία πρασινογάλανων παπαγάλων.

Οι μεξικανικές αρχές συχνά εντοπίζουν και να διασώζουν εξωτικά ζώα σε εφόδους τους σε ιδιοκτησίες που ανήκουν σε βαρόνους των ναρκωτικών. Ωστόσο, αυτή τη φορά, ο εντοπισμός τους έγινε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Η λαθραία εισαγωγή βενζίνης και ντίζελ από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, και κατόπιν η μεταπώληση των καυσίμων αφορολόγητων, είναι δραστηριότητα εξαιρετικά προσοδοφόρα για το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων καρτέλ των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια εφόδων σε διάφορα ακίνητα, κατασχέθηκαν 68.000 λίτρα ντίζελ, δεξαμενές, αντλίες, πυροβόλα όπλα και διάφορα εργαλεία. Ένα πρόσωπο συνελήφθη.

Οι μεξικανικές αρχές ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων αφού αποκαλύφθηκε το 2025 κύκλωμα στο οποίο ενέχονταν ανώτεροι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού και δημόσιοι λειτουργοί. Τότε, είχαν κατασχεθεί 10 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου στην πολιτεία Ταμαουλίπας

Την Πέμπτη, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Φερνάντο Φαρίας, αντιναυάρχου που φέρεται να εμπλεκόταν στο λαθρεμπόριο κι έχει διαφύγει στην Αργεντινή.