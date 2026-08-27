Μεξικό: Λίστα δημοσιογράφων και ΜΜΕ που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση δόθηκε στη δημοσιότητα

Η χώρα βρίσκεται στην 122η θέση στην Ελευθερία του Τύπου ανάμεσα σε 180 κράτη, ενώ 7 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί μέσα στο 2026

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μεξικό: Λίστα δημοσιογράφων και ΜΜΕ που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση δόθηκε στη δημοσιότητα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η δημοσίευση λίστας με δημοσιογράφους και ΜΜΕ που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Μεξικού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδικτυακές επιθέσεις.
  • Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ υποβάθμισε το γεγονός και δεσμεύτηκε να μην επαναληφθεί η δημοσιοποίηση τέτοιων λιστών στο μέλλον.
  • Το Μεξικό βρίσκεται στην 122η θέση στην κατάταξη για την ελευθερία του Τύπου και στην 160η θέση όσον αφορά την ασφάλεια των δημοσιογράφων.
  • Επτά δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί μέσα στο 2026, ενώ συνολικά 17 έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2024, με τους δράστες να παραμένουν ατιμώρητοι.
  • Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και πάνω από 40 μεξικανικά μέσα ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και την καταπολέμηση των επιθέσεων.
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Δεκάδες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοσίευση λίστας με δημοσιογράφους που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Μεξικού.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ επιχείρησε να υποβαθμίσει το συμβάν, αλλά δεσμεύτηκε πως δεν θα δημοσιοποιηθεί στο μέλλον ανάλογη λίστα. Ονόματα δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, με τους περισσότερους να αναφέρουν ότι δέχθηκαν διαδικτυακές επιθέσεις, στον απόηχο αυτού του περιστατικού.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) κάλεσε την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ και τις αρχές να αναλάβουν δράση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις εναντίον επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Μαζί τους ενώθηκαν και δεκάδες ΜΜΕ του Μεξικού.

Επτά δημοσιογράφοι νεκροί το 2026

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους δημοσιογράφους, ενώ οι δράστες επιθέσεων εναντίον επαγγελματιών του χώρου παραμένουν ατιμώρητοι, σύμφωνα με πολλές ΜΚΟ.

Από την αρχή του έτους έχουν σημειωθεί επτά δολοφονίες δημοσιογράφων, ενώ η χώρα βρίσκεται στην 122η θέση μεταξύ 180 χωρών στην κατάταξη για την ελευθερία του Τύπου που δημοσιεύουν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα. Όσον αφορά στην ασφάλεια, η χώρα βρίσκεται στην 160η θέση.

Περισσότερα από 40 μεξικανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν την ανακοίνωση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα που καλούν την Κλαούντια Σέινμπαουμ να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας. «Πόσοι ακόμη από εμάς πρέπει να πεθάνουν προτού αναλάβει δράση το μεξικανικό κράτος;», υπογραμμίζεται. «Το Μεξικό δεν πρέπει να συνηθίσει να απαριθμεί δολοφονημένους δημοσιογράφους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την RSF, 17 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2024, όταν η Σέινμπαουμ ανέλαβε την προεδρία του Μεξικού. Από την πλευρά της, η ΜΚΟ «Άρθρο 19» («Article 19») έχει καταγράψει περισσότερα από 180 εγκλήματα σε βάρος επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης από το 2000.

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