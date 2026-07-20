Ιταλία: Αθλητικογράφος βρέθηκε απανθρακωμένος — Οι Αρχές ερευνούν υπόθεση δολοφονίας

Ο 53χρονος εντοπίστηκε νεκρός από πυροσβέστες σε περιοχή νότια της Νάπολης. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πυροβολήθηκε ενώ στη συνέχεια το σώμα του απανθρακώθηκε.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιταλία: Αθλητικογράφος βρέθηκε απανθρακωμένος — Οι Αρχές ερευνούν υπόθεση δολοφονίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 53χρονος αθλητικογράφος Λουίτζι Εσπόζιτο βρέθηκε απανθρακωμένος σε περιοχή νότια της Νάπολης.
  • Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πιθανή την ανθρωποκτονία, καθώς πρώτα πυροβολήθηκε και μετά κάηκε το σώμα του.
  • Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς και ήταν σε τέτοια κατάσταση που αρχικά δεν μπορούσε να αναγνωριστεί το φύλο του θύματος.
  • Ο Εσπόζιτο εργαζόταν ως αθλητικογράφος σε τοπικά μέσα και στην περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος.
  • Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Ιταλίας χαρακτήρισε τη δολοφονία βάναυση και περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας για τα κίνητρα.
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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος του αθλητικογράφου Λουίτζι Εσπόζιτο, η σορός του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένη από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή κοντά στο Έμπολι, νότια της Νάπολης.

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για ανθρωποκτονία. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Σαλέρνο, Ραφαέλε Καντόνε, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο 53χρονος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια το σώμα του κάηκε μέσα στη βλάστηση.

Η φωτιά εξαπλώθηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό σε τόσο άσχημη κατάσταση, ώστε αρχικά δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί ούτε το φύλο του θύματος.

Ο Λουίτζι Εσπόζιτο, γνωστός με το προσωνύμιο «Λούκα», κάλυπτε αθλητικά γεγονότα για τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα εργαζόταν στην περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος.

Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Ιταλίας επιβεβαίωσε την ταυτότητά του, με τον πρόεδρό της, Κάρλο Μπαρτόλι, να κάνει λόγο για «βάναυση δολοφονία» και να αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης.

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