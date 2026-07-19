Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε ότι στηρίζει την ενεργοποίηση της διαδικασίας για την απονομή χάριτος στον κοσμηματοπώλη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στηρίζει την ενεργοποίηση της διαδικασίας απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο.
  • Ο Μάριο Ροτζέρο έχει καταδικαστεί σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειρξης για τη δολοφονία δύο ληστών που αποχωρούσαν πεζοί από το κατάστημά του.
  • Η Μελόνι θεωρεί υπερβολική την ποινή που επιβλήθηκε στον Ροτζέρο από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.
  • Η διαδικασία απονομής χάριτος ξεκινά με αίτημα του υπουργού Δικαιοσύνης προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τη χορηγήσει.
  • Η πρωθυπουργός τόνισε ότι η αντίδραση του Ροτζέρο ήταν αποτέλεσμα της φυσιολογικής αντίδρασης του σώματος και του μυαλού σε επίθεση, επηρεασμένη από τον φόβο και το στρες.
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Με δηλώσεις της στην εφημερίδα Corriere della Sera, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, για ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το αίτημα απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο.

Ως γνωστόν, ο Ροτζέρο έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε δεκατέσσερα χρόνια και εννέα μήνες κάθειρξης, για την δολοφονία δυο ληστών που, πριν από πέντε χρόνια είχαν βγει από το κατάστημά του και απομακρύνονταν πεζοί.

«Ζήτησα από τον υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει την διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο. Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την όλη διαδικασία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι, παράλληλα, υπογράμμισε πως «όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης» και ότι «υπάρχουν πολλές επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες εξηγούν ότι η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις, το σώμα, την συνολική μας αντίληψη. Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;».

Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι

EPA

Μάλιστα η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκρινε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάσθηκε ο Ροτζέρο από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το θεσμικό δικαίωμα να απονείμει χάρη σε κρατούμενο την έχει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ιταλία. Ωστόσο οι επιλογές των κρατουμένων γίνονται και μετά από αίτημα του εκάστοτε υπουργού Δικαιοσύνης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εξετάζει τον φάκελο της υπόθεσης και είναι αρμόδιος να αποφασίσει

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