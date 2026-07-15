Ιταλία: Απορρίφθηκε πρόταση της Μελόνι για σταυροδοσία στις εκλογές - Παραίτηση ζητά η αντιπολίτευση

Η ιταλική βουλή απέρριψε την πρόταση με μόλις μία ψήφο διαφορά (188 κατά και 187 υπέρ) και η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση της Μελόνι

Ελένη Ευστρατίου

Ιταλία: Απορρίφθηκε πρόταση της Μελόνι για σταυροδοσία στις εκλογές - Παραίτηση ζητά η αντιπολίτευση

Τζόρτζια Μελόνι

AP/Francisco Seco
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  • Η ιταλική βουλή απέρριψε την πρόταση της Μελόνι για σταυροδοσία στις εκλογές με μία ψήφο διαφορά (188 κατά, 187 υπέρ).
  • Η πρόταση προέβλεπε τη δυνατότητα επιλογής έως τριών υποψηφίων στα εκλογικά ψηφοδέλτια αντί για μόνο το κόμμα.
  • Η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση της Μελόνι και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
  • Περισσότεροι από τριάντα βουλευτές της συμπολίτευσης δεν στήριξαν την τροπολογία, γεγονός που η Μελόνι χαρακτήρισε ως ανάγκη πολιτικής εμβάθυνσης.
  • Η αρνητική εξέλιξη μπορεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στην Ιταλία πριν τον Οκτώβριο του 2027.
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Σε κρίση βρίσκεται η διακυβέρνηση της Μελόνι στην Ιταλία, μετά την απόρριψη από τη βουλή την πρόταση τροπολογίας για τους σταυρούς στα εκλογικά ψηφοδέλτια, που πρότεινε το κόμμα της.

Η τροπολογία προέβλεπε τη δυνατότητα οι πολίτες να «σταυρώνουν» έως και τρεις υποψηφίους στα εκλογικά ψηφοδέλτια και όχι να επιλέγουν μόνο το κόμμα. Πρόκειται για πρόταση που βρίσκεται στα πλαίσια αλλαγής του εκλογικού νόμου που προωθεί η ιταλική συντηρητική συμμαχία. Η ιταλική βουλή απέρριψε την πρόταση με μόλις μία ψήφο διαφορά (188 κατά και 187 υπέρ) και η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση της Μελόνι.

Καθιστική διαμαρτυρία και αίτημα παραίτησης

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Στελέχη του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων, της Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων και της Ζωντανής Ιταλίας οργάνωσαν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή, με αίτημα η Μελόνι να συναντήσει άμεσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και να υποβάλει παραίτηση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, πάνω από τριάντα βουλευτές της συμπολίτευσης δεν στήριξαν την τροπολογία για τους σταυρούς προτίμησης, την οποία είχε καταθέσει το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

«Έφτασε η στιγμή να πάτε σπίτι σας και να δοθεί στην χώρα μια κυβέρνηση η οποία να είναι σε θέση να λύσει τα προβλήματα των Ιταλών. Αποδεχθείτε την αποτυχία σας και γυρίστε σπίτι σας», δήλωσε η γραμματέας των «Δημοκρατικών», Ελι Σλάιν.

«Η Μελόνι θέλησε να πάει σε πολιτική αναμέτρηση, σας ζήτησε να αναλάβετε ο καθένας την ευθύνη σας. Το κάνατε και καταψηφίσατε την πρωθυπουργό σας. Τώρα πάμε σε εκλογές», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε.

Μελόνι: Έλειψαν ψήφοι από την κυβερνητική πλειοψηφία

Σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε: Η τροπολογία απορρίφθηκε με διαφορά μίας μόνο ψήφου, αλλά κάναμε καλά που το προσπαθήσαμε. Επιχειρήσαμε να επανεισάγουμε τους σταυρούς προτίμησης, έπειτα από πάνω από 30 χρόνια ψηφοδελτίων, στα οποία μπορείς να επιλέξεις μόνον το κόμμα.

Ζητήσαμε η σημερινή ψηφοφορία να είναι φανερή, ώστε ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη της ψήφου του, αλλά η αντιπολίτευση θέλησε να είναι μυστική. Από την κυβερνητική πλειοψηφία έλειψαν αρκετές ψήφοι και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πολιτική εμβάθυνση.

Υ.Γ. η σκηνή της αντιπολίτευσης η οποία πανηγυρίζει σαν να κέρδισε Μουντιάλ, επειδή στέρησε από τους πολίτες τη δυνατότητα να διαλέγουν τους εκπροσώπους τους στο κοινοβούλιο, τα λέει όλα».

Σύμφωνα με αναλυτές, η αρνητική αυτή εξέλιξη για την κυβερνητική συμμαχία που συνθέτουν τα Αδέλφια της Ιταλίας, η Φόρτσα Ιτάλια και η Λέγκα, θα μπορούσε να επισπεύσει την διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η νομοθετική περίοδος που βρίσκεται σε εξέλιξη, κανονικά θα πρέπει να λήξει τον Οκτώβριο του 2027.

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