Εφημερίδα Τεχεράνης: «Η Μελόνι μπήκε στη μαύρη λίστα για τον θάνατο Χαμενεΐ» - Με πορτοκαλί φόρμα

Το μήνυμα του Μοτζτάμπα: «Θα εκδικηθούμε τον θάνατο του πατέρα μου» - «Οι δολοφόνοι θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους»

Δημήτρης Μάνωλης

Εφημερίδα Τεχεράνης: «Η Μελόνι μπήκε στη μαύρη λίστα για τον θάνατο Χαμενεΐ» - Με πορτοκαλί φόρμα
ΚΟΣΜΟΣ
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Η ιρανική εφημερίδα Hamshari δημοσίευσε μια «μαύρη λίστα» με φωτογραφίες όσων θεωρεί ύποπτους για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένου της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με πορτοκαλί φόρμα φυλακής, την ημέρα που δημοσιεύτηκε ένα μήνυμα που έγραψε ο γιος του, Μοτζτάμπα, απειλώντας με «εκδίκηση» τους δολοφόνους του πατέρα του.

Η εικόνα που δημοσίευσε η Hamshari, μια εφημερίδα που ανήκει στον δήμο της Τεχεράνης, δείχνει, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με στόχο στο μέτωπό τους.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάσει τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που αποκάλυψε το Ισραήλ, οι οποίες φέρονται να αποδεικνύουν μια ιρανική πλεκτάνη για να τον σκοτώσουν.

«Χίλιοι πύραυλοι είναι έτοιμοι να χτυπήσουν το Ιράν αν με σκοτώσουν ή προσπαθήσουν να με σκοτώσουν».

Ταγιάνι: «Μέγιστη αλληλεγγύη στη Μελόνι, η οποία δεν θα εκφοβιστεί»

«Μέγιστη αλληλεγγύη στην Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σίγουρα δεν θα πτοηθεί». Έτσι σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τη δημοσίευση σε ιρανική εφημερίδα του ονόματος και της φωτογραφίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού μεταξύ των προσωπικοτήτων που πρέπει να «περιμένουν ιρανική εκδίκηση».

Οι συνομιλίες με το Ομάν και το Κατάρ βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μουσκάτ

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Σουλτανάτου του Ομάν για την ανακοίνωση εγγύησης πλήρους και ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο κεντρικό Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Axios, το Ιράν και το Ομάν συζητούν μια πιθανή δήλωση για το άνοιγμα του κεντρικού Στενού του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα, και διαπραγματευτές του Κατάρ συμμετέχουν στις συνομιλίες στο Μουσκάτ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε στο Ομάν, μια χώρα που παίζει μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου.

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