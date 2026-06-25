ΝΑΤΟ: Τούρκοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα

Snapshot Δεκάδες Τούρκοι δημοσιογράφοι, κυρίως ανεξάρτητα μέσα, αποκλείστηκαν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω μη χορήγησης διαπίστευσης.

Η διαδικασία διαπίστευσης χαρακτηρίστηκε από την Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων και τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα ως αδιαφανής και χωρίς δυνατότητα έφεσης.

Το ΝΑΤΟ βασίζεται στην αξιολόγηση της χώρας υποδοχής για την πρόσβαση των δημοσιογράφων και βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές για το θέμα.

Δημοσιογράφοι της αντιπολίτευσης, όπως από τις εφημερίδες Cumhuriyet και τα κανάλια Sözcü και Halk TV, δεν έλαβαν διαπίστευση, ενώ μέσα προσκείμενα στην κυβέρνηση διαπιστεύτηκαν.

Ο αποκλεισμός θεωρείται ανησυχητικός για την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία και ζητείται δίκαιη διαδικασία ανάθεσης διαπιστεύσεων. Snapshot powered by AI

Δεκάδες Τούρκοι δημοσιογράφοι δεν έλαβαν διαπίστευση για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα τον επόμενο μήνα, δήλωσαν την Πέμπτη μέσα ενημέρωσης και δημοσιογραφικές ενώσεις.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, καθώς και αξιωματούχους από τους εταίρους της συμμαχίας στον Κόλπο και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, στις 7-8 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα της αντιπολίτευσης «Cumhuriyet» και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της αντιπολίτευσης Sözcü και Halk TV ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν λάβει διαπίστευση.

«Η απόρριψη αιτήσεων διαπίστευσης από μεγάλο αριθμό μέσων ενημέρωσης είναι ανησυχητική όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα επέκριναν τον αποκλεισμό πολλών Τούρκων δημοσιογράφων από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος του οργανισμού στην Τουρκία, Erol Önderoğlu, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι σε μεγάλο αριθμό τουρκικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων πολύ γνωστών δημοσιογράφων, δεν χορηγήθηκε διαπίστευση και ως εκ τούτου αποκλείστηκαν από τη σύνοδο κορυφής.

Ο Οντερόγλου επέκρινε τη διαδικασία διαπίστευσης ως ακατανόητη και εντελώς αδιαφανή και δήλωσε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα έφεσης. «Απαιτούμε μια δίκαιη διαδικασία ανάθεσης».

Ο δημοσιογράφος Ντενίζ Ζεϊρέκ γράφει στο X ότι έχει κάνει ρεπορτάζ για πολυάριθμες συναντήσεις και συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες, αλλά δεν του επιτρέπεται να κάνει ρεπορτάζ στη χώρα του. Θεωρεί εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην κυβέρνηση έχουν διαπιστευτεί, ενώ τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν.

Το ΝΑΤΟ εξήγησε στο X ότι, για τις συνόδους κορυφής που πραγματοποιούνται εκτός των κεντρικών γραφείων του, βασίζεται στην αξιολόγηση της χώρας υποδοχής σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων εντός των συνόρων της για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στον χώρο. Βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές. «Είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης να μπορούν να παρακολουθούν αυτοπροσώπως σημαντικές εκδηλώσεις».

Η τουρκική δικαιοσύνη εδώ και χρόνια λαμβάνει ολοένα και πιο αυστηρά μέτρα κατά της αντιπολίτευσης. Την Τρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, έψαξε τα σπίτια συνδικαλιστών, δικηγόρων και αριστερών ακτιβιστών και συνέλαβε περισσότερα από 200 άτομα, επισημαίνετα σε δημοσίευμα του Spiegel.

Η οργάνωση Human Rights Watch (HRW) κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση ότι καταχράται τους αντιτρομοκρατικούς νόμους για να φιμώσει τους ανθρώπους ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό αντιβαίνει στις ιδρυτικές αξίες της συμμαχίας, δήλωσε ο Benjamin Ward, αναπληρωτής διευθυντής του HRW για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Διαβάστε επίσης