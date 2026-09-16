Θετικές οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ από 25,5 μέχρι 30,6%, λένε στο Μαξίμου

Snapshot Μετά τη ΔΕΘ, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Η ακρίβεια παραμένει το κύριο πρόβλημα για το 78% των πολιτών, με τις αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια να απειλούν τη δημοσκοπική βελτίωση της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αυξήσεων, αποφεύγοντας οριζόντια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης λόγω δημοσιονομικού κόστους.

Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί τη ΔΕΘ την αρχή μιας νέας φάσης, όπου η πραγματική πρόκληση είναι να μετατραπεί η δημοσκοπική άνοδος σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Σε δύο μέτωπα είναι στραμμένο αυτές τις ημέρες το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου:

Στις δημοσκοπήσεις που έρχονται μετά τη ΔΕΘ και στην πορεία των τιμών σε καύσιμα και ενέργεια, που απειλεί να «ροκανίσει» γρήγορα το πολιτικό όφελος από τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Στην κυβέρνηση περιμένουν τουλάχιστον τρεις νέες δημοσκοπήσεις που αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας αυτές τις ημέρες και οι οποίες θα επιχειρήσουν να καταγράψουν τον απόηχο των εξαγγελιών των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Μέγαρο Μαξίμου έχει φυσικά η απήχηση που είχαν οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίως το κατά πόσο οι πολίτες θεωρούν ότι το πακέτο μέτρων μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.

Οι πρώτες μετρήσεις που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί δίνουν μια πρώτη εικόνα: Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη, χωρίς όμως να προκύπτει κάποια θεαματική ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Η GPO, για παράδειγμα, καταγράφει τη ΝΔ στο 30,6% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η Prorata τη μετρά στο 25,5%, μισή μονάδα υψηλότερα από τον Ιούλιο.

Το μήνυμα, επομένως, που φτάνει στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι περισσότερο «θετικό, αλλά όχι θριαμβευτικό». Η κυβέρνηση φαίνεται να κερδίζει κάτι από τη ΔΕΘ, αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη ότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε δραματικά.

Η ακρίβεια είναι ο πραγματικός αντίπαλος

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο μεγάλος προβληματισμός του Μαξίμου.

Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να περιμένει μια μικρή δημοσκοπική ανάσα, όμως η κοινωνία εξακολουθεί να μετράει την πολιτική στην τσέπη της. Στη δημοσκόπηση της Prorata, η ακρίβεια παραμένει μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με ποσοστό 78%.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από τη στιγμή που οι διεθνείς ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα δημιουργούν ένα νέο κύμα πιέσεων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι η όποια δημοσκοπική βελτίωση μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη εάν η νέα άνοδος στο κόστος της βενζίνης, του πετρελαίου, του ντίζελ και της ενέργειας αρχίσει να μετακυλίεται μαζικά στην αγορά και στα νοικοκυριά.

Με απλά λόγια: Η κυβέρνηση μπορεί να κερδίζει πόντους στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν θέλει να τους χάσει στο πρατήριο και στον λογαριασμό του ρεύματος.

Στο τραπέζι νέα στήριξη

Γι' αυτό και στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν τα επόμενα βήματα.

Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων σε ρεύμα και καύσιμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει δημοσιονομική «εφεδρεία» για το 2026 και θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα πριν αποφασίσει τι επιπλέον μπορεί να δοθεί.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, εφόσον η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται, να υπάρξει σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να γίνει συνολική αποτίμηση της κατάστασης και να εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης των καταναλωτών.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να βρεθεί μια λύση που θα έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα χωρίς να τιναχθεί στον αέρα ο δημοσιονομικός σχεδιασμός.

Και αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση.

«Δεν υπάρχουν λεφτά» για οριζόντια μείωση του ΕΦΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε ταυτόχρονα φρένο στα σενάρια περί οριζόντιας μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Η κυβερνητική θέση είναι ότι μια τέτοια παρέμβαση θα είχε μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και θα στερούσε πόρους από άλλες παρεμβάσεις. Όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, τα χρήματα που θα απαιτούνταν για τη μείωση του ΕΦΚ δεν υπάρχουν στον βαθμό που θα απαιτούνταν ή, ακόμη και αν υπήρχαν, θα έπρεπε να αφαιρεθούν από άλλες πολιτικές, όπως η στήριξη των συνταξιούχων.

Το κυβερνητικό δίλημμα είναι συνεπώς σαφές: μείωση του ΕΦΚ ή περισσότερες στοχευμένες ενισχύσεις σε άλλες κοινωνικές ομάδες;

Στο Μαξίμου δεν θέλουν να ανοίξουν μια δημοσιονομική τρύπα που θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να περιορίσει άλλες παρεμβάσεις. Γι' αυτό και εξετάζονται περισσότερο στοχευμένες λύσεις, αντί για ένα οριζόντιο μέτρο που θα είχε μεγάλο κόστος.

Η χαρακτηριστική φράση του Παύλου Μαρινάκη ότι «τα λεφτά πρώτα βρίσκονται και μετά δίνονται» αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη λογική.

Η ΔΕΘ δεν τελείωσε – τώρα αρχίζει το δύσκολο κομμάτι

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο αντιμετωπίζουν πλέον τη ΔΕΘ όχι ως το τέλος μιας πολιτικής περιόδου αλλά ως την αρχή μιας νέας φάσης.

Οι εξαγγελίες έγιναν, οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν να μετρούν την απήχησή τους και η κυβέρνηση περιμένει να δει εάν η μικρή δημοσκοπική ενίσχυση της ΝΔ θα έχει διάρκεια.

Το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία δεν θα αξιολογήσει τα μέτρα μόνο με βάση όσα ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Θα τα συγκρίνει με όσα πληρώνει κάθε εβδομάδα.

Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Μαξίμου.

Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να έχει μπροστά της μια δημοσκοπική εικόνα που δείχνει τη ΝΔ να ανεβαίνει ελαφρώς, όμως η ακρίβεια παραμένει ο παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Ενδεικτικά, η Prorata καταγράφει ότι μόλις το 17% θεωρεί πως οι εξαγγελίες Μητσοτάκη θα βελτιώσουν αρκετά ή πολύ την καθημερινότητα, ενώ το 82% εκτιμά ότι θα τη βελτιώσουν λίγο ή καθόλου.

Άρα, στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η δημοσκοπική άνοδος δεν αρκεί.

Χρειάζεται να μετατραπεί σε αίσθηση βελτίωσης της καθημερινότητας.

Διαβάστε επίσης