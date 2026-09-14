Ολο το σχέδιο της Κυβέρνησης για 30% φθηνότερο ρεύμα

Snapshot Η κυβέρνηση στοχεύει σε μείωση 30% της λιανικής τιμής του ρεύματος την περίοδο 2027-2029, εστιάζοντας στη φθηνότερη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για περίπου 6 εκατ. οικιακές παροχές, με ετήσιο κόστος 50 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται με περίπου 5 δισ. ευρώ μέσω τριών βασικών εργαλείων, που θα υποστηρίξουν έργα αποθήκευσης, εξοικονόμησης ενέργειας και πράσινης θέρμανσης.

Προβλέπεται δημόσια στήριξη 600 εκατ. ευρώ για την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, με στόχο συνολική ισχύ αποθήκευσης 5-7 GW έως το 2030.

Υλοποιούνται επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ στα δίκτυα διασύνδεσης νησιών και υποδομές, ενώ προωθούνται νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Μία από τις βασικές και σταθερές επιβαρύνσεις του οικογενειακού προϋπολογισμού, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, μπαίνει στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε ως κεντρική κοινωνική προτεραιότητα τη σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ρεύματος κατά 30% την περίοδο 2027-2029, με στόχο να περιοριστούν τα μηνιαία έξοδα των νοικοκυριών και το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων.

Η κυβερνητική στόχευση είναι η φθηνότερη ενέργεια που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές να φτάσει στον τελικό καταναλωτή και να γίνει αισθητή στον λογαριασμό που πληρώνει κάθε μήνα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τις έκτακτες επιδοτήσεις σε παρεμβάσεις με μονιμότερο αποτέλεσμα.

Τον σχεδιασμό εξειδίκευσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Το σχέδιο παρεμβαίνει στη χονδρεμπορική αγορά, στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και τις απώλειες του δικτύου.

Μειώνονται κατά 50% οι ΥΚΩ: Η παρέμβαση με την πιο άμεση επίδραση στους λογαριασμούς αφορά τη μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η συγκεκριμένη χρέωση θα υποχωρήσει από τα 6,90 στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το μέτρο θα καλύπτει περίπου 6 εκατ. οικιακές παροχές, τόσο ημερήσιου όσο και διζωνικού τιμολογίου.

Το ετήσιο κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση του λογαριασμού ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσα στο 2027.

Η μείωση συνδέεται με τις εξοικονομήσεις που δημιουργούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, καθώς περιορίζεται η λειτουργία ακριβότερων πετρελαϊκών μονάδων. Για τη βιομηχανία εφαρμόζεται ήδη από την 1η Ιουλίου 2026 μείωση κατά 50% στις σχετικές χρεώσεις ΥΚΩ.

Παρεμβάσεις 5 δισ. ευρώ: Για την υλοποίηση του σχεδίου επιστρατεύονται τρία βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία: το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών και η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.

Τα διαθέσιμα κεφάλαια υπολογίζονται σε περίπου 5 δισ. ευρώ και θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, σε έργα αποθήκευσης, εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης θέρμανσης και αυτοκατανάλωσης. Το ποσό είναι διακριτό από το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ.

600 εκατ. για αποθήκευση: Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η αποθήκευση της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Η συνολική δημόσια στήριξη φθάνει τα 600 εκατ. ευρώ, καθώς στα 400 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για μπαταρίες και αντλησιοταμίευση προστίθεται νέο πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ για το 2027 και το 2028.

Τα νέα κεφάλαια θα κατανεμηθούν σε τέσσερις δράσεις των 50 εκατ. ευρώ: αποθήκευση σε παροχές Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτοκατανάλωση μη οικιακών καταναλωτών, μπαταρίες σε έργα ΑΠΕ και αυτοτελείς μονάδες αποθήκευσης.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει συνολική ισχύ αποθήκευσης περίπου 1 GW στο τέλος του 2026, 1,5 GW το 2027, 3-4 GW έως το τέλος του 2028 και 5-7 GW το 2030.

Πάνω από 6 δισ., στα δίκτυα: Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ, μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνει τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, προϋπολογισμού 2,8 δισ. ευρώ, και των νησιών του Βορείου Αιγαίου -Λήμνου, Λέσβου, Σκύρου, Χίου και Σάμου- προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία αφορά τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο, με κόστος 161 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα άνω των 6 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται ακόμη έργα ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, όπως η αναβάθμιση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου, το νέο ΚΥΤ στο Ρουφ και ο ανατολικός διάδρομος της Πελοποννήσου.

Εργα 2,3 δισ., στα νησιά: Ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Το ποσό δεν προστίθεται αυτομάτως στο πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, καθώς μέρος των πόρων θα χρηματοδοτήσει νησιωτικές διασυνδέσεις και ενεργειακές υποδομές.

Από το σύνολο, 1,1 δισ. ευρώ προορίζεται για διασυνδέσεις και ενεργειακές υποδομές, 970 εκατ. ευρώ για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, 200 εκατ. ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού και 56 εκατ. ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Από τα 970 εκατ. ευρώ, ποσό 476 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθεί σε φωτοβολταϊκά ισχύος 316 MW, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης 295 MW.

Δικαιούχοι θα μπορούν να είναι κατοικίες, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια του τριτογενούς τομέα, πάροχοι ύδρευσης, αγρότες και αεροδρόμια. Τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνονται από περίπου 32% έως 54%.

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Η περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα συνδεθεί με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον προηγούμενο σχεδιασμό.

Στόχος είναι να συνεχιστούν οι επενδύσεις με σαφέστερους και αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης. Η πράσινη παραγωγή, σε συνδυασμό με την αποθήκευση και την επέκταση των δικτύων, θεωρείται βασική προϋπόθεση για τη συγκράτηση της χονδρεμπορικής τιμής.

Εξυπνοι μετρητές και ρευματοκλοπές: Το πλάνο του ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει ότι οι έξυπνοι μετρητές θα αυξηθούν από 1,4 εκατ. το 2025 σε 2,4 εκατ. στο τέλος του 2026, καλύπτοντας τότε το 66% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Προβλέπεται να φθάσουν τα 3,7 εκατ. το 2027, τα 5,1 εκατ. το 2028, τα 6,4 εκατ. το 2029 και τα 7,7 εκατ. το 2030, όταν ο σχεδιασμός προβλέπει πλήρη κάλυψη.

Η τηλεμέτρηση είναι απαραίτητη για τα δυναμικά τιμολόγια και την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι μη τεχνικές απώλειες κόστιζαν περίπου 450 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2022-2024, επιβαρύνοντας, τελικά, τους συνεπείς καταναλωτές.

Νέα προγράμματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το κοινωνικό σκέλος του σχεδίου περιλαμβάνει νέο «Εξοικονομώ» ύψους 1,2 δισ. ευρώ για 62.000 κατοικίες, καθώς και πρόγραμμα 930 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Για 12.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 395 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, μέσα στο 2027 θα υλοποιηθεί πανελλαδική δράση ύψους 200 εκατ. ευρώ για 100.000 δικαιούχους, με επιδότηση 32.000 αντλιών θερμότητας και 68.000 ηλιακών θερμοσιφώνων.

Ειδική στήριξη στις περιοχές μετάβασης

Για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη προβλέπεται πρόγραμμα 49,8 εκατ. ευρώ για συνολικά 10.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα, προβλέπονται 3.000 ενισχύσεις για ηλιακούς θερμοσίφωνες, 5.000 για αντλίες θερμότητας και 2.000 για φωτοβολταϊκά με μπαταρία.

Για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες η μέση επιδότηση υπολογίζεται σε 876 ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό 2,6 εκατ. ευρώ. Για τις αντλίες θερμότητας η μέση ενίσχυση ανέρχεται σε 6.082 ευρώ και το συνολικό ποσό σε 30,4 εκατ. ευρώ. Στα φωτοβολταϊκά με μπαταρία, η μέση επιδότηση υπολογίζεται σε 8.400 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός σε 16,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»