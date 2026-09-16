Επίδομα ενοικίου: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι απαραίτητες διορθώσεις στα φορολογικά στοιχεία

Snapshot Η προθεσμία για διορθώσεις στα φορολογικά στοιχεία του επιδόματος ενοικίου είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Το επίδομα θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026 και υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που δηλώθηκε στο Ε1 του 2025.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος έχουν διευρυνθεί, αυξάνοντας τους δικαιούχους κατά περίπου 70.000 άτομα.

Η μέγιστη επιδότηση φτάνει τα 800 ευρώ για μισθωτές χωρίς τέκνα και αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ενώ υπάρχει επιπλέον ποσό για φοιτητική κατοικία.

Δηλώσεις με ανακριβή στοιχεία επιφέρουν επιστροφή της επιδότησης με τόκο 8,76% και αποκλεισμό από την επιδότηση για τρία χρόνια. Snapshot powered by AI

Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου, με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές τον Νοέμβριο του 2026 και θα αφορά στην επιστροφή μίας μηνιαίας δαπάνης, βάση των στοιχείων που περιλαμβάνονται τη φορολογική εικόνα για το περασμένο έτος.

Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Ωστόσο πολλοί από τους παλαιούς και τους νέους δικαιούχους κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να λάβουν μέρος της ενίσχυσης, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων στα στοιχεία του Ε1.

Πώς υπολογίζεται το ποσό επιστροφής

Η 30 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφώσει η φορολογική διοίκηση μέχρι εκείνη την ημέρα.

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη του ενοικίου του 2025, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822).

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία, θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φθάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Ειδικότερα:

Όσοι διαπιστώσουν ότι δεν έχουν δηλώσει σωστά στη φορολογική δήλωση τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή τα ποσά των ενοικίων που κατέβαλαν, πρέπει να προβούν σε διορθώσεις.

Η προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δίνει το περιθώριο υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία ενημερωτικού χαρακτήρα) ώστε να προστεθεί ή να διορθωθεί ο κωδικός που αφορά τα στοιχεία της μίσθωσης.

Στις περιπτώσεις πολλαπλών μισθωτηρίων εντός του έτους, πρέπει να βεβαιωθούν ότι στο Ε1 αποτυπώνονται σωστά οι επιμέρους περίοδοι και τα αντίστοιχα ποσά.

Είναι σημαντικό να έχει δηλωθεί και επιβεβαιωθεί ο σωστός αριθμός λογαριασμού (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE), προκειμένου να γίνει η πίστωση των χρημάτων χωρίς προβλήματα όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση από τις αρμόδιες αρχές

Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης φοιτητικής κατοικίας και ο ΑΚΑΜΠ/ΑΦΜ του φοιτητή.

Ιδιαίτερη προσοχή στις προκαθορισμένες δηλώσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2026.

Ποια είναι τα ποσά

Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα,

850 ευρώ με ένα τέκνο,

900 ευρώ με δύο τέκνα, και:

+50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Προφανώς, το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά, διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται: με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1.

Αυξημένα κριτήρια

Για να λάβει ο ενοικιαστής την επιστροφή ενός ενοικίου, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο (από 20.000 ευρώ), έως τις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης (από 28.000 ευρώ), προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως τις 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ παράλληλα θα αποκλειστούν από την επιδότηση για 3 χρόνια.

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